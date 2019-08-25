Армия Израиля атаковала пригород Дамаска

В воскресенье, 25 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля передала в СМИ спутниковый снимок, на котором были отмечены цели в районе Акраба, к юго-востоку от Дамаска, которые были атакованы ЦАХАЛом.

Судя по схеме, предоставленной военными, были атакованы три цели: здание, в котором находились боевики, склад, на котором хранились беспилотные самолеты, а также пост охраны на воротах объекта, контролировавшегося иранскими "Силами аль-Кудс".

По данным ЦАХАЛа, БПЛА-камикадзе иранского производства планировалось запустить в сторону израильской территории с площадки, расположенной неподалеку от границы Израиля.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави заявил на совещании, что за подготовкой этого теракта стоит командующий подразделением "Силы аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Вскоре после публикации ЦАХАЛа израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых показаны последствия авиаудара ЦАХАЛа. На этим снимках отмечена деревня Акраба и видно, какой ущерб был нанесен в результате воздушного удара по объекту "Сил аль-Кудс".

Позднее 25 августа пресс-служба Армии обороны Израиля передала в СМИ видео, предоставленное батальоном полевой разведки "Аит", на котором запечатлена попытка запуска БПЛА-камикадзе в сторону Израиля проиранскими боевиками.В сообщении армейской пресс-службы говорится, что в прошлый четверг, 22 августа, военнослужащие ЦАХАЛа сорвали попытку запуска боевиками "Сил аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции "атакующего БПЛА". Видео было снято в районе сирийской деревни Арна.

В субботу, 24 августа, примерно в 23:30 Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по целям к юго-востоку от Дамаска. Сирийское государственное агентство SANA заявило, что большинство израильских ракет было сбито силами ПВО армии Сирии.

Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, сообщал, что израильские самолеты атаковали позиции "ополченцев несирийской национальности, верных режиму Асада" в районе между Сайда Зайнаб и международным аэропортом Дамаска. Наблюдатели говорили, что несколько ракет достигли целей.

В 23:50 пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт нанесения удара по целям на юге Сирии. При этом было опубликовано сообщение о том, что военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в деревне Акраба, располагающейся к юго-востоку от столицы Сирии (примерно в километре восточней Сайда Зайнаб).

Как отмечала армейская пресс-служба, атака была направлена против бойцов "Сил Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и боевиков шиитских вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном, которые в последние дни занимались подготовкой теракта против израильских целей. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, террористы планировали запустить на территорию Израиля из Сирии несколько "вооруженных" беспилотных летательных аппаратов.

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в проиранской милиции в Сирии сообщает, что в результате удара израильских ВВС по цели в районе деревни Акраба, к юго-востоку от Дамаска, были убиты трое боевиков ливанской "Хизбаллы".

SOHR заявлял, что убиты двое боевиков ливанской "Хизбаллы" и один боевик проиранской милиции.

Российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в "Хизбалле" подтверждало информацию о двух убитых членах этой организации.

Около 14:00 SOHR сообщил о пяти убитых.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резаи в беседе с корреспондентом агентства ILNA опроверг сообщения, согласно которым в ночь на 25 августа в Сирии в результате израильского удара был нанесен ущерб иранским объектам.

Командование Армии обороны Израиля приняло решение развернуть несколько дополнительных батарей системы ПРО "Железный купол" на севере страны в связи с риском обострения ситуации на границе после атаки израильских ВВС.

Около года назад Москва заявляла, что проиранские силы отведены на 80-100 км от израильской границы. Однако в реальности этого не произошло. В течение последнего года сообщалось о 12 ударах по целям в южной Сирии, где иранские и проиранские силы, включая ливанскую "Хизбаллу", пытались создать военную инфраструктуру и готовили атаки против Израиля. Цель в районе Акрабы, атакованная вечером 24 августа, находится примерно в 35 км от израильской границы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по поводу ночного удара ЦАХАЛа по целям к югу от Дамаска. "Благодаря активным действиям мы предотвратили атаку на Израиль иранских "Сил Аль-Кудс" и проиранских шиитских группировок. Я вновь повторяю: у Ирана нет неприкосновенности. Наши силы противодействуют иранской агрессии везде, где это необходимо", – заявил Нетаниягу. "Я приказал подготовиться к любому развитию ситуации. Мы продолжим противодействовать Ирану и его приспешникам – решительно, но ответственно, ради безопасности Израиля", – сказал глава правительства.

По соображениям безопасности, после предотвращения запуска иранских БПЛА из южного района Сирии, израильские власти приостановили полеты гражданских самолетов над Голанскими высотами. На данном этапе запрещены полеты на высоте от 5000 метров и выше до 31 августа.