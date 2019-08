Убийство произошло в пятницу в одном из парков в берлинском районе Моабит. Гражданин Грузии был застрелен из пистолета в голову днем, на виду у прохожих. После этого нападавший выбросил оружие в реку Шпрее по соседству и попробовал уехать с места преступления на велосипеде, но вскоре был задержан.

#Tötungsdelikt in #Moabit Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen 40-jährigen Georgier . Die Tatwaffe und das mutmaßliche Fluchtfahrrad konnten sichergestellt werden. Ein 48-jähriger russischer Staatsangehöriger wurde gestern im Umfeld des Tatorts vorläufig festgenommen.



По сведениям чеченской ассоциации "Вайфонд", убитый – уроженец Панкисского ущелья в Грузии и известный участник российско-чеченской войны Зелим Хангошвили. Это же "Кавказ.Реалии" подтвердили близкие погибшего. Berliner Kurier, называет погибшего Зелимханом К. и говорит, что он был сотрудником антитеррористического департамента МВД Грузии.

