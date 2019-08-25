В Великобритании за три года постепенно отменят запрет на провоз жидкостей в самолетах

NEWSru.com

Правительство Великобритании рассчитывает оборудовать все главные аэропорты страны до конца 2022 года 3D-сканерами для багажа, что позволит отменить запрет на провоз жидкостей в самолете, передает "Интерфакс" со ссылкой на британскую телерадиовещательную корпорацию BBC.

Новое оборудование уже установлено в лондонском аэропорту Хитроу. Оно позволяет более четко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре. По мнению британских властей, 3D-сканеры повысят уровень безопасности, ускорят проверки перед посадкой в самолет и позволят отменить ограничения на поездки с жидкостями и ноутбуками. Статьи по теме: Ryanair с ноября будет летать из Вильнюса в лондонский Саутенд По случаю юбилея Балтийского пути самолеты раскрасили в цвета флагов стран Балтии В настоящее время пассажиры могут перевозить в ручной клади жидкость только в контейнерах, объем которых не превышает 100 мл. Их необходимо упаковывать в один прозрачный пластиковый пакет размером 20 см x 20 см и показывать сотрудникам службы безопасности аэропорта. Напомним, в 2006 году британская полиция заявила, что предотвратила террористическую атаку с использованием взрывчатых веществ, замаскированных под бутылки с напитками. После этого и были введены ограничения на провоз жидкостей в самолете, причем до этого три месяца действовал полный запрет на перевозку жидкостей.

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