Российские подлодки запустили баллистические ракеты "Булава" и "Синева"

Минобороны РФ 24 августа выполнило пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" и "Булава" с атомных подводных лодок стратегического назначения "Тула" и "Юрий Долгорукий", сообщается на сайте военного ведомства. Запуск состоялся из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря "в соответствии с планом боевой подготовки".

"Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка", - сообщили в Минобороны. Пуски подтвердили заданные технические характеристики баллистических ракет и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов, добавили в министерстве.

Как отмечает "Медуза", "Булава" и "Синева" не подпадали под Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, действие которого прекратилось со 2 августа. Договор запрещал разработку и использование ракет, способных поражать цели на расстоянии от 500 до 5000 километров.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей", уточняет "Интерфакс".

"Булава" способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения, что делает ее недоступной для систем противоракетной обороны. Межконтинентальная дальность полета ракеты составляет более 10 тысяч километров, пишет "Российская газета". По боевым и техническим характеристикам она сходна с американской ракетой UGM-133A "Трайдент-2".

РСМ-54 "Синева" в зависимости от модификации может иметь четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый. При необходимости ракету оснащают осколочно-фугасной боевой частью с массой взрывчатого вещества около 2 тонн. В 2008 году на стратегических командно-штабных учениях "Стабильность-2008" РСМ-54 поставила рекорд дальности полета для баллистических ракет, преодолев более 11 тысяч км. "Синева" также оснащена системой преодоления системы ПРО.

18 августа США впервые после выхода из ДРСМД испытали новейшую крылатую ракету наземного базирования - разновидность "Томагавка". Снаряд поразил цель на расстоянии свыше 500 километров. Президент РФ Владимир Путин в ответ на это заявил, что "американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений" ДРСМД, чтобы "развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет".

Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам "проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".