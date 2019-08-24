КНДР в седьмой раз за месяц осуществила запуск ракет

Северная Корея в очередной раз запустила два неопознанных снаряда. В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Северная Корея вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Как сообщил в субботу, 24 августа, Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, пуск снарядов был осуществлен с территории северо-восточной провинции Хамгён-Пукто.

Тип ракет не уточняется, однако в Южной Корее предполагают, что КНДР осуществила пуск баллистических ракет малой дальности. Снаряды пролетели около 380 километров на максимальной высоте в 97 километров.

В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности. По итогам заседания Совет национальной безопасности потребовал от Пхеньяна прекратить ракетные пуски, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове. За последний месяц это уже седьмой пуск ракет в КНДР. Он был осуществлен вскоре после того, как США и Южная Корея завершили свои регулярные совместные военные учения.

КНДР критикует совместные маневры США и Южной Кореи

Северная Корея называла учения "репетицией вторжений", анонсировав серию испытаний ракет и другого оружия. Накануне, 23 августа, министр иностранных дел КНДР заявил, что его страна постарается остаться "величайшей угрозой Америке", если Соединенные Штаты продолжат поддерживать санкции против Пхеньяна.

Пуск северо-корейских ракет зафиксировала береговая охрана Японии. Как заявила пресс-секретарь Сил самообороны Японии, ракеты не упали на территории страны или в пределах ее экономической зоны.

КНДР обязалась закрыть ракетный полигон "Сохэ"

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который предусматривает полную денуклеаризацию КНДР, но не содержит конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет.