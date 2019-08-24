США повышают дополнительные пошлины для товаров из Китая

Новый виток торговой войны между США и Китаем: Дональд Трамп ответил на дополнительные пошлины Пекина повышением таможенных тарифов для китайских товаров до 30 процентов вместо 25.

В ответ на дополнительные пошлины на американские товары, которые ввел Пекин, американский президент Дональд Трамп объявил о введении штрафных пошлин на китайские товары. "Китаю не следовало устанавливать новые тарифы на товары из США стоимостью в 75 млрд долларов. Начиная с 1 октября товары и продукты из Китая стоимостью в 250 млрд долларов будут облагаться налогом не в 25 процентов, а в 30", - написал президент США в пятницу, 23 августа, на своей странице в Twitter.

Кроме того, оставшиеся товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов с 1 сентября будут облагаться таможенным тарифом в размере 15 процентов, а не 10, как это планировалось сделать ранее.

Ранее в тот же день министерство коммерции в Пекине объявилоо введении дополнительных пошлин на товары из США. КНР планирует обложить новыми пошлинами в размере от 5 до 10 процентов более чем 5000 наименований товаров общей стоимостью 75 млрд долларов ежегодно. Введение новых пошлин пройдет в два этапа: с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.