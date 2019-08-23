"Сердечный привет": бутылка с письмом из СССР найдена на Аляске

На Аляске найдено послание в бутылке от советских моряков, датированное 1969 годом. В нем они передают привет нашедшему и просят сообщить о находке по указанному адресу, пишет gazeta.ru.

Американец Тайлер Иванофф, сельский учитель на Аляске, отправившись в лес за дровами нашел бутылку с письмом на русском языке. Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook с просьбой помочь перевести текст.

"Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства. Флот ВРХФ (Востокрыбхолодфлот) из п/б "Сулак". Приветствую вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток — 43 ВРХФ из п/б "Сулак" всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", -– говорится в послании.

Журналисты Vesti.Ru нашли автора письма. Им оказался 86-летний Анатолий Прокофьевич Боцаненко, который сейчас проживает в Севастополе.