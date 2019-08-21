Российскую торговую сеть уличили в уклонении от налогов через вывод средств в Эстонию

В России Инспекция Федеральной налоговой службы по Иваново уличила ЗАО ”Экстра”, которому принадлежит ряд гипермаркетов в регионе, в необоснованной налоговой выгоде, сообщается в решении областного арбитражного суда от 19 июля 2019 года. Компания выводила прибыль в Эстонию через техническую фирму на Кипре и на этом основании воспользовалась формальным правом платить налог с дивидендов по сниженной ставке 5% (вместо стандартных 15%), следует из решения, пишет РБК.

Собрать доказательства стало возможным благодаря международной Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам (Страсбургская конвенция). В России документ вступил в силу 1 июля 2015 года и распространяется на налоговые периоды начиная с 2016 года. Однако Эстония в деле ”Экстры” раскрыла России информацию за 2014–2015 годы.

Налоговые органы выявили нарушения в ЗАО ”Экстра” во время выездной проверки, которая изучала данные за период с 2014 по 2016 год. В результате компании доначислили 52,5 млн руб. налогов на доходы иностранных организаций, 18,8 млн руб. пени и штраф более 3,5 млн руб.

ЗАО ”Экстра” принадлежит гражданину Эстонии Андрею Астапенко.

В августе 2013 года компанию приобрел кипрский офшор Slanroad Investments Ltd, зарегистрированный незадолго до сделки; его единственным акционером являлся Астапенко. Фактически сделка не была оплачена, установили налоговые органы.

Далее кипрская компания получила заем от эстонской Odirius Grupp OÜ, членом правления которой также являлся Астапенко, и вложила в уставный капитал российской организации €100 тыс. — ровно столько, сколько требует защитный механизм против налогового мошенничества Соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. ”Денежные средства выдавались организации аффилированными лицами исключительно с целью создания видимости прямого вложения в компанию”, — отмечается в решении суда.

В течение трех лет ”Экстра” выплачивала дивиденды в пользу кипрской компании на счет в эстонском банке SEB. Всего с 2014 по 2016 год было переведено свыше $9 млн и €1,4 млн.

Выписку из этого банка и предоставил по запросу ИФНС Налоговый и таможенный совет Эстонии.

Информация о движении средств показала, что компания на Кипре не являлась фактическим получателем дохода. Деньги были распределены между аффилированными с Астапенко эстонскими компаниями OGFG OÜ, Odirius Grupp OÜ и Blue Coral OÜ — кипрский офшор выдал им займы всего под 0,5% годовых.

У кипрской компании не было иных доходов, кроме дивидендов ”Экстры”, не было других активов, а также сотрудников, кроме директора. Офшор позволил платить налог по сниженной ставке 5%, поскольку с Кипром, в отличие от Эстонии, есть Соглашение об избежании двойного налогообложения.