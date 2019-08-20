Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выложил в инстаграме видеоклип на песню собственного сочинения.

На видео Назарбаев прогуливается по горной местности, напевая песню. За кадром ее исполняют профессиональные певцы.

По данным агентства «Казинформ», автором слов к песне является сам Назарбаев.