На видео Назарбаев прогуливается по горной местности, напевая песню. За кадром ее исполняют профессиональные певцы.

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"Көптеген елдерді араладым… Бірақ бәрі де өзім туып-өскен қазағымның жеріне, Алатаудың бір бөктеріне жамбастай жығылған үш қоңыр төбеге жетпеді. Балалығымның, сағынышымның алтын қазығы сонда екен…" Нұрсұлтан Назарбаев.

A post shared by Елбасының Баспасөз қызметі (@elbasy_nazarbaev) on Aug 19, 2019 at 9:22pm PDT

По данным агентства «Казинформ», автором слов к песне является сам Назарбаев.