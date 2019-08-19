Российское министерство решило бороться с телефонами в школах. Как именно?

Министерство просвещения порекомендовало регионам ограничить использование мобильных телефонов в школе. В ведомстве считают, что мобильные телефоны вредны для здоровья детей, а запрет на их использование поможет повысить эффективность обучения.

Методические рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах направят в регионы к началу учебного года. Их подготовили минпросвещения совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования.

"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", - говорится на сайте минпросвещения.

Ведомство также провело опрос, по итогам которого большинство респондентов (61% опрошенных учащихся, 89% родителей и 90% учителей) поддержали идею ограничить использование мобильных телефонов во время уроков, говорится в документе. Более половины опрошенных школьников признались, что телефоны отвлекают их от учебы, и согласились с тем, что мобильные устройства вредны для здоровья.

Вот что именно предлагает министерство:

Ограничить использование телефонов во время учебного процесса предлагается не только для школьников, но также для их родителей и учителей. Детям, которым телефоны нужны по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара в крови при сахарном диабете), ведомство предлагает не ограничивать доступ к ним;

Проводить курсы повышения квалификации для учителей и разъяснительную работу с детьми и их родителями о негативном воздействии мобильных телефонов на здоровье и учебный процесс, разработать соответствующие памятки;

Обязать всех педагогов и учащихся при входе в школу переводить телефоны на беззвучный режим;

Выделить специальные места для хранения телефонов, если у школы есть такая возможность;

Проводить мероприятия, направленные на "воспитание культуры использования устройств мобильной связи";

Перемены минпросвещения советует использовать для общения и активного отдыха, но, при необходимости, предлагает разрешить ученикам пользоваться во время них мобильными телефонами "по прямому назначению" - чтобы позвонить или отправить смс;

В приложении к рекомендациям также есть памятка для учеников, родителей и учителей о том, как снизить негативное воздействие телефонов на здоровье и обучение. В ней авторы документа советуют не носить телефоны на шее, поясе и в карманах, не подносить телефон близко к голове во время разговора, максимально сократить время контакта с телефоном, по возможности не пользоваться им в условиях неустойчивого приема сигнала (в общественном транспорте) и оставлять его на расстоянии не менее двух метров от головы во время сна.

В течение года после введения ограничений Роспотребнадзор будет мониторить состояние здоровья школьников, а Рособрнадзор и РАО - проводить выборочный мониторинг того, как ограничение использования телефонов влияет на повышение эффективности учебного процесса.

За запрет использования мобильных телефонов в школах в начале июля этого года высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила главе Роспотребнадзора Анне Поповой решить этот вопрос к 1 сентября.