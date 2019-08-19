На форуме в Чернигове белорусы потребовали вывести войска РФ из Украины

Участники конференции "Белорусская интеллигенция в поддержку Белорусской автокефальной православной церкви", которая прошла 17 августа в Чернигове, потребовали вывести российские войска с территории Украины.

Текст заявления "В поддержку Украины" БелаПАН предоставила участница форума Алена Толстая — сопредседатель движения солидарности "Разам", которое выступило организатором конференции.

В заявлении отмечается, что Украина и Беларусь — это по-настоящему братские страны.

"История, язык, культура, вера и белоурсского, и украинского народов свидетельствует об истинном братстве. Особенно история ХХ века, когда каждый оккупант, который приходил на наши земли, был врагом как для украинцев, так и для белорусов". Поэтому мы полностью поддерживает братскую нам украинскую нацию в ее борьбе за территориальную целостность Украины", — говорится в заявлении.

Участник конференции — порядка 100 представителей интеллигенции из Беларуси и Украины — потребовали "остановить агрессию против Украины и вывести российские войска с украинских Донбасса и Крыма".

"Мы низко склоняем головы перед памятью украинских героев, которые погибли на фронте. Мы желаем украинской нации успехов в строительстве Украинского Самостоятельного Соборного Государства и верим в украинскую победу", — подчеркивается в заявлении.

Его авторы обещают сделать "все возможное для сохранения и укрепления вековых связей украинского и белорусского народов".