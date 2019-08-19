СМИ: США ведут секретные переговоры с приближенными Мадуро

Один из лидеров социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, чтобы избежать санкций в случае смены власти, ведет тайные переговоры с Вашингтоном за спиной Мадуро, сообщает информагентство AP.

США вступили в тайные переговоры с одним из лидеров социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Об этом сообщает в ночь на понедельник, 19 августа, информагентство AP со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники в администрации Трампа. Как и некоторые другие приближенные главы государства Николаса Мадуро, Кабельо рассчитывает избежать санкций в случае, если поддержит смену власти в Каракасе.

По информации AP, Кабельо, который считается вторым по могуществу человеком в Венесуэле в прошлом месяце встречался с лицом, близким администрации президента США Дональда Трампа. Вторая встреча такого рода сейчас находится на стадии подготовки.

Ранее власти США обвиняли Кабельо в причастности к масштабной коррупции, торговле наркотиками и даже угрозам смерти в отношении одного из действующих сенаторов. В соответствии с этим собеседник агентства подчеркнул, что США ни в коем случае не рассматривает его как приемника Мадуро. Напротив, целью данных переговоров является усиление давления на режим Мадуро посредством стимулирования борьбы за власть внутри правящей партии.

Санкции США против правительства Венесуэлы

На момент публикации статьи сам Кабельо никак не прокомментировал ситуацию. Однако его один из его ассистентов подтвердил, что США уже неоднократно пытались наладить с ним контакт. При этом Кабельо встречается с американцами только с разрешения президента, ради того, чтобы добиться отмены санкций, подчеркнул собеседник агентства.

В августе 2019 года США ввели в действие новый пакет санкций против действующей власти в Венесуэле, объектом которых стали находящиеся в США активы всех членов правительства Мадуро. Кроме того, данные санкции должны будут ударить по компаниям третьих стран, продолжающим поддерживать деловые связи с режимом Мадуро.

По некоторым данным, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и глава МВД страны Нестор Ревероль также находятся в числе приближенных Мадуро, которые ведут за его спиной переговоры с американцами об условиях смены власти в стране.