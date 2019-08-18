В России о запрете на выезд за границу будут оповещать по СМС

Медуза

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность извещать должников о запрете на выезд за рубеж по СМС. Соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве" внесло в Госдуму правительство РФ.

Согласно поправкам, извещения от Федеральной службы судебных приставов можно будет получать по мобильной связи, а также через личный кабинет на портале госуслуг. Для этого необходимо предоставить ФССП расписку с номером своего мобильного телефона. Организациям и индивидуальным предпринимателям извещения также могут быть отправлены по электронной почте. Граждане, не желающие или не имеющие возможности получать извещения по СМС или интернету, "будут уведомляться традиционными способами, в том числе по почтовой связи", рассказали ТАСС в Минюсте РФ. Статьи по теме: Россия раздала жителям Донбасса 25 000 паспортов Компьютерный сбой привел к многочасовым очередям на регистрацию в американских аэропортах Информации о сроках рассмотрения поправок на сайте Госдумы нет. В августе Федеральная служба судебных приставов объявила, что с начала 2019 года из-за долгов закрыла право на выезд за рубеж для 3,6 миллиона россиян.

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