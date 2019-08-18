На видео сотрудник полиции говорит, что Яшина задержали "за призывы к несогласованным акциям 18 и 19 июля" – по всей видимости, имеются в виду собрания на Трубной площади в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В отличие от акций протеста 27 июля и 3 августа, их не разгоняла полиция.

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За последний месяц Яшина уже трижды отправляли под административный арест по различным обвинениям, связанным с несогласованными массовыми акциями в Москве. Под арестом он находится с 29 июля.

Яшин – один из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, он участвовал в ряде акций протеста против недопуска кандидатов к выборам и призывал граждан присоединяться к ним.

Ранее подобным же образом после отбытия ареста сразу же задержали и отправили под новый арест незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Константина Янкаускаса и Юлию Галямину. Такое же решение суд вынес и в отношении Ивана Жданова, однако к моменту его выхода из спецприемника за ним не приехал полицейский конвой – в результате он освободился и отправился домой.