Глава Еврокомиссии прервал свой отпуск из-за срочной операции
Gazeta.ru
17.августа 2019 19:43
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Jeanas-Claude'as Junckeris
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать свой отпуск по медицинским причинам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ЕК.
Как отмечается, Юнкера отправили в Люксембург, где ему проведут срочную операцию.
Уточняется, что ему хирургическим путем удалят желчный пузырь.
Политик занимает свой пост с 2014 года. В октябре 2019 года на этом посту его заменит Урсула фон дер Ляйен.