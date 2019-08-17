В твите, опубликованном в 18:36, представители ведомства сообщили, что системы, затронутые сбоем, постепенно включаются в работу. "В настоящее время нет никаких признаков того, что сбой был устроен злоумышленниками", - говорится в сообщении.

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Из-за сбоя в системе пограничникам пришлось вручную обрабатывать паспорта людей, прибывающих в США из-за границы, что привело к возникновению многочасовых очередей на регистрацию и паспортный контроль. Компьютерный сбой не оказал влияния на рейсы, прибывающие в США.


Компьютерная система Бюро таможенного и пограничного контроля ежедневно обрабатывает данные около 358 тысяч пассажиров и членов экипажей.

Сбои в системе пограничников происходили и раньше. Так, 2 января 2017 года система вышла из строя на четыре часа в один из самых загруженных для аэропортов дней, когда миллионы пассажиров возвращались домой с рождественских каникул. После этого инцидента система подверглась проверке управления генерального инспектора Министерства внутренней безопасности. Авторы отчета установили, что к сбою привели недоработки в программном обеспечении.