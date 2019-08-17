Столкновения в Кашмире: Пакистан сообщает о погибших

На линии контроля в Кашмире вспыхнули столкновения. Индия и Пакистан обвинили друг друга в открытии огня.

На линии контроля в Кашмире вспыхнули столкновения, после того как Нью-Дели 5 августа упразднил особый статус спорного региона Джамму и Кашмир. Как в пятницу, 16 августа, сообщило агентство AP со ссылкой на пакистанских военных, менее чем за 24 часа число жертв среди местных жителей и солдат вооруженных сил (ВС) Пакистана достигло шести.

Представитель пакистанских ВС генерал-майор Асиф Гафур написал в Twitter 16 августа, что "еще один храбрый сын нашей земли простился с жизнью при исполнении служебных обязанностей" в населенном пункте Баттал.

Ранее 15 августа пакистанские военные сообщили, что "в результате огня, открытого индийскими" военнослужащими погибли два местных жителя и три солдата ВС Пакистана. По данным Исламабада, ответным огнем "убиты пять индийских солдат, много раненых, нанесен ущерб оборонительным бункерам".

Официального подтверждения этой информации от индийской стороны пока не поступало. Пресс-секретарь Минобороны Индии подполковник Девендер Ананд обвинил ВС Пакистана в "ничем не спровоцированных минометном обстреле и стрельбе". Индийские военные "дали соответствующий ответ", отметил он, при этом ничего не сообщив о жертвах.

Власти Пакистана 7 августа понизили уровень дипломатических отношений с Индией после того, как та отменила особый статус штата Джамму и Кашмир.

Нью-Дели 5 августа упразднил особый статус спорного региона Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии. В конце июля центральные власти начали вводить в штат, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, дополнительный контингент из 10 тысяч военнослужащих. Правительство штата 2 августа призвало туристов и паломников-индусов как можно скорее покинуть его

Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными и односторонними". Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

Поскольку в индийской части Кашмира сильны сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов, Пакистан отвергает эти обвинения.