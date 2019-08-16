Заподозренный в избиении девушки российский силовик оказался невиновен

На фото- и видеокадрах задержания Дарьи Сосновской видно, что ударивший ее силовик идет справа от девушки, а опознанный ранее полицейский Сергей Цыплаков - слева, говорится в расследовании "Медиазоны".

Силовик, ударивший в живот Дарью Сосновскую после акции протеста 10 августа в Москве, по-прежнему неизвестен. Это не сотрудник московской полиции Сергей Цыплаков, как полагали ранее, сообщило издание "Медиазона" вечером в среду, 14 августа. Авторы расследования пришли к такому выводу, проанализировав фотографии и видеозаписи с места происшествия.

В частности, когда девушку ведут к автозаку после задержания, человек, похожий на Цыплакова, находится слева от Сосновской и у него нет при себе дубинки, отмечает "Медиазона". При этом на одном из любительских видеороликов отчетливо видно, что удар кулаком нанес силовик, который держал девушку за правую руку.

Когда Дарью Сосновскую заводили в автозак, ее ударили по голове. Кто именно нанес этот удар, также неизвестно. Позднее медики диагностировали у девушки черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Массовые задержания на акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Видеоролик, демонстрирующий, как при задержании один из силовиков наносит девушке удар в живот, а затем ее заталкивают в автозак, был распространен в соцсетях 10 августа. В этот день в Москве прошла согласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа.

В общей сложности на митинге 10 августа были задержаны более 300 человек, в том числе избитая девушка. В отношении Сосновской был составлен протокол о нарушении правил проведения массового мероприятия. Таганский районный суд Москвы 19 августа рассмотрит ее административное дело.

11 августа руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей за данные о личности силовика, ударившего девушку. Речь идет о служащем 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергее Цыплакове, сообщило издание Baza на следующий день со ссылкой на коллег, пожелавших сохранить анонимность.

Главное управление МВД России по Москве заявило о служебной проверке по факту "применения физической силы" против девушки. Причастность к инциденту сотрудника полиции, о котором сообщали СМИ, в ведомстве не подтвердили.