Силовик, ударивший в живот Дарью Сосновскую после акции протеста 10 августа в Москве, по-прежнему неизвестен. Это не сотрудник московской полиции Сергей Цыплаков, как полагали ранее, сообщило издание "Медиазона" вечером в среду, 14 августа. Авторы расследования пришли к такому выводу, проанализировав фотографии и видеозаписи с места происшествия.

В частности, когда девушку ведут к автозаку после задержания, человек, похожий на Цыплакова, находится слева от Сосновской и у него нет при себе дубинки, отмечает "Медиазона". При этом на одном из любительских видеороликов отчетливо видно, что удар кулаком нанес силовик, который держал девушку за правую руку.

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Когда Дарью Сосновскую заводили в автозак, ее ударили по голове. Кто именно нанес этот удар, также неизвестно. Позднее медики диагностировали у девушки черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Массовые задержания на акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Видеоролик, демонстрирующий, как при задержании один из силовиков наносит девушке удар в живот, а затем ее заталкивают в автозак, был распространен в соцсетях 10 августа. В этот день в Москве прошла согласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа.

В общей сложности на митинге 10 августа были задержаны более 300 человек, в том числе избитая девушка. В отношении Сосновской был составлен протокол о нарушении правил проведения массового мероприятия. Таганский районный суд Москвы 19 августа рассмотрит ее административное дело.

11 августа руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей за данные о личности силовика, ударившего девушку. Речь идет о служащем 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергее Цыплакове, сообщило издание Baza на следующий день со ссылкой на коллег, пожелавших сохранить анонимность.

Главное управление МВД России по Москве заявило о служебной проверке по факту "применения физической силы" против девушки. Причастность к инциденту сотрудника полиции, о котором сообщали СМИ, в ведомстве не подтвердили.