В Кыргызстане арестованы счета Атамбаева и возбуждено дело на его жену

Счета экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и его супруги в 25 коммерческих банках страны арестованы в рамках уголовных дел против него, сообщает пресс-служба киргизской генпрокуратуры.

Кроме того, наложен арест на ряд компаний и организаций, принадлежащих семье Атамбаева, в числе которых ОАО "Кыргызавтомаш", телеканал "Апрель", ОАО "Медиа Форум" и Общественный фонд "Апрель", говорится в сообщении.

Также в пятницу генпрокуратура обвинила Атамбаева в незаконном получении в собственность участка земли в селе Кой-Таш Чуйской области площадью 2,7 гектара. По информации ведомства, ему вменяется "незаконное получение земельного участка лесного фонда и использование его по своему усмотрению в своих интересах и интересах своей семьи".

Параллельно военная прокуратура Кыргызстана обвинила бывшего президента в создании коррупционной группы вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым.

Всего Атамбаев проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.

Супруга Атамбаева Раиса сообщила журналистам, что против нее тоже было возбуждено уголовное дело, которое связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Кыргызстана Манасом Арабаевым.

"Я знала, что политика - грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться", - сказала Атамбаева.

Ранее в пятницу адвокат Атамбаева сообщил, что суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения в отношении экс-президента: он останется в СИЗО до 26 августа.

Накануне суд Первомайского района Бишкека отказал принадлежащему экс-президенту телеканалу "Апрель" в возможности возобновить вещание. В МИД Кыргызстана утверждали, что арест на канал был наложен не из-за проводимой им редакционной политики.

Задержание со второй попытки



7 августа спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Началась перестрелка, десятки человек получили ранения, но задержать экс-президента тогда не удалось.

На следующий день операция продолжилась, и в итоге Атамбаев сдался сотрудникам спецслужб.

27 июня парламент Кыргызстана лишил Атамбаева неприкосновенности, которая полагалась ему как бывшему главе государства. Перед этим депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них ведомство поддержало.

По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Сам экс-президент утверждает, что нынешним властям не нужны его показания, а все обвинения в его адрес имеют политические мотивы.