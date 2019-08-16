"Встают на колени и говорят: Рамзан, ты наш герой". Как Кадыров поссорился с дагестанцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил имама Шамиля - предводителя кавказских горцев в XIX веке - в том, что он сначала воевал против России, а потом перешел на ее сторону. Дагестанцы отреагировали на слова Кадырова митингом и гневными комментариями. Русская служба Би-би-си поговорила с общественником, который съездил к главе Чечни и обсудил с ним роль Шамиля и отношения между кавказскими народами.

Спор между Кадыровым и дагестанцами разгорелся 7 августа. В этот день глава Чечни дал интервью чеченскому информационному агентству: речь шла о событиях 20-летней давности, когда вооруженные формирования вторглись в Дагестан.

В конце интервью Кадыров упомянул имама Шамиля - уроженца дагестанского села Гимры, который в XIX веке вел войну против России на протяжении 25 лет. По словам Кадырова, 19 из них он воевал в Чечне и способствовал уничтожению больше половины чеченцев.

"Приведший чеченский народ к жесточайшей трагедии человек сам дал клятву верности России в обмен на титул дворянина", - говорит Кадыров. "Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет? Или двойные стандарты зародились еще в XIX веке?", - задается вопросом глава Чечни.

На эти слова отреагировали журналисты, общественные и религиозные деятели. В Махачкале на следующий день прошла акция протеста, в которой участвовало около 100 человек. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем "Инстаграме", где написал, что ему стыдно, потому что он знает, насколько он далек от того, чтобы быть похожим на имама Шамиля.

Общественный деятель и телеведущий Максим Шевченко записал видео, в котором подверг критике слова Кадырова и сказал, что "Рамзан дал заднего" после слов о Шамиле". Позже Шевченко выложил еще одно видео, в котором рассказал, что ему позвонил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. "Это, конечно же, слова резкие и обидные для любого кавказца и любого мужчины и я, конечно же, готов взять их обратно", - сказал он.

"Напиши свой номер"

Позже Рамзан Кадыров в своем "Инстаграме" провел эфир и обратился к тем, кто подверг критике его слова, назвав их шнурками и шайтанами, которых остановит только пуля. "Пошли вы знаете куда? Подальше. Назначьте время и место и посмотрим, кто есть кто", - говорит Кадыров.

Чеченский лидер обвинил комментаторов в том, что они удаляют аккаунты, когда он пишет им: "Напиши свой номер". "Я нескольких привез, встают на колени и говорят: "Рамзан, ты наш герой, такого как ты, на Кавказе нет". В том же эфире Кадыров повторил, что Чечне от имама Шамиля пользы не было.

"Если вы называете Шамиля Басаева, который вторгся в Дагестан, террористом, то как мы должны называть того, кто вторгся к нам в республику и 19 лет воевал?" - спрашивает Кадыров.

Кадыров позвал дагестанцев приехать в Грозный и провести митинг там. На призыв отреагировал сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов. Он сказал, что готов приехать в Грозный.

Уже на следующий день Курбанов съездил в Чечню и записал интервью с руководителем региона. Отрывок видео Курбанов выложил на своем канале в YouTube. Кадыров говорит Курбанову, что не отказывается от своих слов, а его обращение было адресовано не к дагестанцам, а к "кнопочным героям", которые оскорбляют его, его народ и его отца.

В разговоре с Би-би-си Руслан Курбанов рассказал, что вопросы не были согласованы, что интервью началось спонтанно и продолжалось четыре с половиной часа. По словам общественника, он поехал поговорить с Кадыровым, так как политическая верхушка Дагестана разгромлена после массовых антикоррупционных задержаний в республике.

"Высказать консолидированную позицию Дагестана по имаму Шамилю некому. У нас не национальная элита во власти, которая выросли на примере собственных исторических героев, это все пришлые люди - Васильев, Здунов, Иванов. Они не могут за имама Шамиля ответить, спросить, обсудить", - говорит Курбанов.

Герой или предатель?

Диалог с главой Чечни Руслан Курбанов описывает как напряженный. Общественник объясняет, почему Кадыров именно сейчас решил заговорить об Имаме Шамиле: "Кадыров заявляет, что каждый год наблюдает за тем, как в Дагестане празднуют ежегодно разгром боевиков, которые вторглись в республику с территории Чечни. Его возмущает, что вторгшихся боевиков называют чеченскими террористами".

Рамзан Кадыров в разговоре с Курбановым описал события августа 1999 года так: изначально вторглись в Дагестан дагестанские боевики, которые впоследствии запросили поддержки у Шамиля Басаева. Их федеральные силы вытеснили в Чечню, и уже там продолжилась активная фаза боевых действий.

"Он говорит, если бы боевики были полностью побеждены в Дагестане, то с кем тогда мы воевали в Чечне?" - по словам Курбанова, глава Чечни ставит вопрос корректности формулировок по отношению к событиям, предшествовавшим второй чеченской войне (началась в 1999 году).

Кроме этого, рассказывает общественник, Кадыров задается вопросом, почему имам Шамиль, который принял условия почетного плена со стороны царской власти, считается героем, а самого Кадырова и его отца в сетях называют предателями.

Параллельмежду Кадыровым-старшим и имамом Шамилем также провел чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Он говорит, что слова Рамзана вызывают у него удивление, так как его отец сделал почти то же самое. "Почему почти? Потому что в отличие от имама Шамиля твой отец не сдался, он перешел на сторону России", - говорит Абдурахманов. Блогер использует архив видеосъемок, на которых Кадыров-старший называет христиан собаками Аллаха и призывает жителей Дагестана и всей России сказать правду как она есть.

Полная версия интервью Руслана Курбанова с Рамзаном Кадыровым будет опубликована в интернете 18 августа.