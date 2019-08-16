СМИ: Трамп неоднократно интересовался покупкой Гренландии

Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал со своими советниками возможность приобретения Гренландии у датских властей – первой об этом в четверг сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к президенту. Эту информацию также подтвердил телеканал CNN.

По словам собеседников издания, Трамп неоднократно поднимал тему покупки Гренландии во время встреч и ужинов со своими советниками. Он задавал им соответствующие вопросы и всерьез обсуждал возможность и преимущества владения Гренландией. Источники также добавили, что Трамп попросил своего помощника в Белом доме изучить этот вопрос.

Два источника рассказали WSJ, что среди советников президента нет единого мнения по этому вопросу. Некоторые сотрудники администрации считают покупку Гренландии экономически выгодной, другие называют эту идею "мимолетной прихотью" Трампа. У части советников есть вопросы в отношении военного и научно-исследовательского потенциала Гренландии. Некоторые говорят о желании Дональда Трампа войти в историю благодаря тому, что США обретут новые территории.

В публикации приводится эпизод, который якобы произошел во время ужина с участием президента весной 2018 года. В тот вечер, по словам источника издания, Трамп сообщил своим подчиненным о том, что ему порекомендовали подумать над идеей покупки Гренландии. Датские власти, по его словам, испытывают финансовые затруднения в связи с необходимостью оказания поддержки острову.

"Что вы об этом думаете? Полагаете, это реально?" - именно с таким вопросом, по словам собеседника газеты, Трамп обратился к другим участникам ужина. Источник добавил, что слова президента можно было истолковать как шутку, однако он предполагает, что Трамп действительно мог быть заинтересован в покупке Гренландии из-за наличия на острове полезных ископаемых.

Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на вопросы телеканала CNN, связанные с публикацией, появившейся в WSJ.

На территории Гренландии, которая является автономным регионом в составе Дании, находится американская база ВВС. Построенная в 1951 году база Туле расположена в 1200 км к югу от Северного полюса. База оснащена мощными радарами и системой раннего предупреждения о подлетающих к территории США межконтинентальных баллистических ракетах.

Как напоминает CNN, это уже не первая попытка США получить контроль над Гренландией. Впервые об интересе к этому региону заявил госсекретарь Уильям Сьюард в 1867 году. Затем США снова проявили заинтересованность в Гренландии в 1946 году при президенте Гарри Трумэне.