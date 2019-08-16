Жители пяти регионов России рискуют стать маргиналами из-за бедности

Для 13,1% жителей и 19,8% домохозяйств в России актуален риск изоляции от "большого" общества и превращения в маргинальные субкультуры из-за бедности и других факторов. Согласно расчетам экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), наибольшему риску подвержены безработные (36,2%) и многодетные семьи (22%), пишет "Коммерсант".

Основой для определения риска социальной эксклюзии в РФ стала адаптированная версия индекса ООН, которая учитывает ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. Расчеты были сделаны в 2018 году по заказу Росстата.

88% домохозяйств испытывали эксклюзии по трем компонентам индекса, 11,9% - по двум. Доля таких лиц в экономически активном возрасте (15-72 года), составившая 12%, ожидаемо оказалась значительно меньше, чем лиц, вышедших из него (22,6%). Доля находившихся под этим риском среди занятых в трудоспособном возрасте составила 6,7%, среди безработных - 36,2%, а незанятых трудоспособного возраста - 17,5%.

Наименьшая доля семей, находившихся под риском социальной исключенности, оказалась среди состоящих из трех и четырех человек (соответственно 8,4% и 9%), а наибольшая - среди состоящих из одного человека (25,5%). Наличие в семье пенсионера на риски исключенности практически не влияет: у семей, состоящих только из пенсионеров (14,3%), эти данные также практически не отличались от среднего показателя по стране.

Помимо Москвы (1,7%) в число регионов с наименьшим риском вошли Санкт-Петербург (2,8%), Татарстан (4,6%), Ленинградская область (5,5%), Ханты-Мансийский АО (5,8%) и Камчатский край (6,2%). На другом полюсе - Хакасия (34,3%), Забайкальский край (31,6%), Тыва (29,6%), Еврейская автономная область (27,2%), Республика Алтай (25,6%) и Курганская область (24,6%). Риск исключенности в сельских поселениях (20,2%) более чем вдвое выше, чем в городах (9,9%).

Расчеты экспертов ВШЭ - одна из первых работ по определению социальной эксклюзии для страны. Росстат планирует сделать такие работы регулярными и с 2020 года расширить систему оценок показателей бедности, включив в нее, помимо измерения показателя абсолютной бедности, также данные о материальной депривации и социальной исключенности.

Ранее Росстат сообщил, что более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Самый высокий уровень бедности - 52,2% - наблюдается среди детей, которые живут в многодетных семьях: домохозяйства, которые имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты.

При этом отмечается, что именно детская бедность формирует "ловушку нищеты": растущие в бедных семьях дети не получают достойного образования, полноценного медобслуживания и социальных услуг, а в итоге становятся аутсайдерами на рынке труда и не могут претендовать на высокую пенсию. Кроме того, по сравнению с другими категориями населения дети намного чаще испытывают лишения, связанные с экономическими трудностями. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что политика РФ не направлена на преодоление бедности, в том числе из-за высокого уровня реальной инфляции, повышения НДС и отсутствия роста доходов у населения.