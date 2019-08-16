На территории Кремля нашли и обезвредили бомбу времен войны

Бомбу времен войны обнаружили и обезвредили на территории так называемого ледника (ледяного погреба) на территории Московского Кремля, что стало причиной приостановки работы археологов и работников СМИ в Большом Кремлевском сквере. Об этом сообщил в четверг комендант Московского Кремля Сергей Хлебников. Его слова приводит ТАСС.

"Была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны, - рассказал он. - Этот снаряд, бомба не разорвалась, была скрыта большим слоем земли". Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.

В первые годы войны, несмотря на усиленную маскировку, Кремль не раз подвергался бомбардировкам. Так, во время налета 10-11 августа 1941 года одна из бомб упала рядом с Никольской башней, передает РИА "Новости".

Опасная находка обнаружена при производстве строительных работ на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки, где в царские времена располагался погреб для хранения продуктов и где сейчас делали срез грунта под гидроизоляцию, чтобы это помещение можно было приспособить под другие хозяйственные нужды, передает "Интерфакс" со ссылкой на Сергея Хлебникова.

Группа представителей федеральных СМИ 15 августа, в День археолога, была приглашена на раскопки в Кремле. Руководитель Института археологии РАН Николай Макаров и его коллеги рассказали о ходе работ в Большом Кремлевском сквере, где с мая 2019 года специалисты раскапывают здание приказа, возведенное в XVII веке.