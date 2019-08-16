Гибралтар отпускает иранский танкер, несмотря на возражения США

Власти Гибралтара сняли обвинения и освободили арестованный иранский танкер с нефтью, направлявшийся в Сирию, и его экипаж.

Ранее стало известно, что министерство юстиции США отправило запрос на продление ареста танкера, однако прошение не было удовлетворено.

Нефтяной танкер "Грейс 1" был задержан портовыми службами Гибралтара и британскими морскими пехотинцами 4 июля. Гибралтар является заморской территорией Великобритании.

Официальный Тегеран назвал задержание своего судна пиратством, а советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи заявил, что Тегеран должен в ответ захватить британский танкер.

Вскоре после этого иранский Корпус стражей исламской революции заявил о задержании в Персидском заливе шедшего под британским флагом танкера "Стена Имперо" и 12 членов его экипажа.

Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива.

Ситуация в регионе стала накаляться на фоне одностороннего выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Выйдя из соглашения, США восстановили санкции против Ирана, которые нанесли сильный удар по иранской экономике.