Ирландский аэропорт Шэннон приостановил работу из-за пожара на самолете

Во время руления на взлетно-посадочной полосе загорелось шасси у самолета авиакомпании Omni Air International, специализирующейся на перевозке военных США.

Руководство ирландского аэропорта Шэннон отменило ряд полетов после возникновения пожара на борту самолета Boeing 767 авиакомпании Omni Air International перед планировавшимся вылетом. В четверг, 15 августа, произошло возгорание шасси лайнера в то время, когда он уже начал движение по взлетно-посадочной полосе.

Самолет был остановлен, 14 пассажиров и 14 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в терминал. Никто не пострадал. Огонь был потушен, самолет удален с взлетно-посадочной полосы. После этого аэропорт был вновь начал работу, сообщила авиакомпания.

Авиакомпания специализируется на перевозке военных США

Ранее в тот же день произошел инцидент близ подмосковного аэропорта Жуковский. После столкновения со стаей птиц при взлете совершил аварийную посадку пассажирский самолет "Уральских авиалиний". У лайнера отказали оба двигателя, после чего экипаж посадил его в кукурузном поле близ деревни Рыбаки, примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы, за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей. Госпитализированы шесть человек.