Советник президента США Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для сверхзвукового оружия

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что некоторые новейшие российские военные разработки, включая сверхзвуковые крылатые ракеты, в основном украдены у США. Об этом он сказал в интервью The Voice of America комментируя взрыв на военном полигоне в Архангельской облаcти.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что некоторые новейшие российские военные разработки, включая сверхзвуковые крылатые ракеты, в основном украдены у США. Об этом он сказал в интервью The Voice of America комментируя взрыв на военном полигоне в Архангельской облаcти.

Болтон отметил, что ему известно больше, чем он может сказать. Инцидент, по его словам, является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия. Помощник президента добавил, что российская сторона украла американские технологии при создании сверхзвуковых планирующих летательных аппаратов и крылатых ракет.

Также Болтон предположил, что взрыв на полигоне отражает попытки России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия. "Очевидно, что-то здесь пошло не так", - заключил он. По его словам, эти возможности России и вероятность того, что другие страны тоже получат данные технологии, остаются проблемой для США и их союзников. В опубликованном фрагменте Болтон не говорит, о каких конкретно российских разработках идет речь. Известно, что Москва занимается созданием нескольких сверхзвуковых ракет - противокорабельной "Циркон", комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и авиационных комплексов "Кинжал".

Напомним, после взрыва вблизи села Нёнокса в 40 км от Северодвинска, было зафиксировано превышение радиационного фона. По сообщению "Росатома", в результате взрыва погибли пять сотрудников, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Официальных данных о трагедии приводится очень мало. Известно, что на полигоне шли испытания "жидкостной реактивной двигательной установки".

Газета The New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что взрыв произошел во время испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник": новый класс сверхзвукового и подводного ядерного оружия не запрещен какими-либо существующими договорами, что дает России возможность свободно проверять и применять его. США также экспериментировали с созданием крылатой ракеты с ядерным двигателем неограниченной дальности, но отказались от этого, осознав ограничения и риски.

Другие зарубежные СМИ отмечают, что ядерный двигатель используют и два других российских новейших образца оружия "Посейдон" и "Скиф". Учитывая, что "Росатом" говорит о жидкотопливной системе, которой "Буревестник" не пользуется, речь может идти о проекте "Посейдон" - подводном беспилотнике, предназначенном для уничтожения авианосцев или портов противника. Кроме того, это больше согласуется с местом аварии, которое представляет собой военно-морскую платформу.