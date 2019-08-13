В Лиде установили памятник основателю города Гедимину

Огромная статуя основателя города великого князя Гедимина приехала из Минска в Лиду и проходит финальные штрихи по монтажу возле стен Лидского замка на небольшой площади в скверике на пересечении улиц Грюнвальдская и Замковая, пишет Bizlida.by

Установкой памятника занимается Лидское ЖКХ, так гласят надписи на спецтехнике. Работы проводятся за счёт «Белтекс Оптик».

Деньги на памятник собирали за средства добровольных пожертвований граждан и организаций, спонсорских средств на благотворительный счёт Лидского ГУП ЖКХ.

Помогают в установке и создатели памятника — мастера Сергей Оганов и Ольга Нечай. По всей видимости, приехали проследить, чтобы у князя ничего случайно не оторвали при монтаже.

Постамент памятника облицован гранитом. Монтажники закрепят надпись «Гедимин» и герб «Колюмны».

Торжественное открытие памятника запланировано ко дню города, в день проведения в Лиде музыкально-пивного фестиваля Lidbeer — 7 сентября.