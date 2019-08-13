Зеленский начал упрощать получение украинского паспорта россиянами

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами, которые защищали страну, и россиянами, которых на родине преследуют по политическим убеждениям.

Детали: Указ вносит изменения в действующий порядок подачи заявлений для получения украинского гражданства.

В указе упоминаются иностранцы или лица без гражданства, которые принимали участие в защите Украины, и россияне, подвергшиеся политическим преследованиям.

В частности, предусмотрено, что такие лица должны подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.

Позже в Офисе президента уточнили, что президент осовободил преследуемых россиян и иностранных защитников Украины от необходимости подать обязательства прекратить иностранное гражданство.

Также Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который должен упростить получение гражданства Украины россиянами под преследованием и иностранными военными.

Кроме того, в трехмесячный срок правительство должно разработать законопроект о предоставлении убежища.

Президент поручил Кабминету министров "обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений".

Слжбу безопасности должна проверить соблюдение Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями требования закона в сфере гражданства.

Что было раньше: 27 июня Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. 18 июля, по указу президента, паспорт получили еще 9 иностранных бойцов.

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