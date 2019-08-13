Избитую полицейским в Москве девушку госпитализировали с сотрясением мозга

Дарья Сосновская, которую сотрудник полиции ударил в живот при задержании на митинге за честные выборы 10 августа, попала в больницу. Об этом RTVi сообщила адвокат Сосновской Татьяна Молоканова.

"Она мне сказала, что ее госпитализировали. В какое лечебное учреждение — я пока не знаю. Вчера она обращалась в травматологическое отделение. Сегодня она стала себя чувствовать хуже. Перед подачей заявления в СК у нее были головные боли, болела грудная клетка", — сказала Молоканова. По ее словам, госпитализация может быть связана с черепно-мозговой травмой Сосновской.

13 августа должно пройти судебное заседание по протоколу о нарушении правил массовых мероприятий, который составили на Сосновскую. Адвокат заявила, что попросит отложить рассмотрение дела.

После первичного обследования врачи сообщили, что у Сосновской подозрение на сотрясение мозга, сообщила Молоканова "Интерфаксу". Пока не известно, будет ли Сосновская госпитализирована.

Мент бьет кулаком в живот девушке. pic.twitter.com/vhHZUix8UV — Ян Кателевский (@ya_YANson) August 10, 2019



Дарью Сосновскую, по ее словам, задержали после того, как она вступилась за задержанного мужчину с хромотой. У одного из полицейских, которые тащили Сосновскую к автозаку, упала дубинка, и он ударил женщину кулаком в живот. Возле автозака ее также ударили по голове.

У Сосновской зафиксировали ушибы головы и грудной клетки. 12 августа она пожаловалась в СК на действия полицейских. В свою очередь управление МВД по Москве начало проверку по факту избиения Сосновской.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков пообещал 100 тысяч рублей за имя полицейского, ударившего Сосновскую. Baza заявила, что его зовут Сергей Цыплаков, но в МВД это отрицают.