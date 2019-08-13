В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции протеста

Депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев пытаются согласовать с московскими властями акцию за честные выборы 17 августа, пишет "Коммерсант".

Активисты протестного движения в Москве подали в мэрию заявку на согласование новой акции за свободные выборы. "Мы пытаемся согласовать шествие по бульварам Москвы 17 августа и заявили о предполагаемых 30 тысячах участников", — сообщила муниципальный депутат Елена Филина в интервью "Коммерсанту", опубликованном в понедельник, 12 августа.

По ее словам, заявку на проведение мероприятия она вместе с коллегами Ильей Азаром и Андреем Моревым подала 9 августа. В свою очередь Морев указал, что заявка еще не согласована. Он также сообщил, что лидеры протестного движения намереваются принять программный документ с четкой повесткой.

"Выборы в стране, не только в Москве, дискредитировали себя как инструмент, и это должно стать основой повестки. Этот вопрос не стоял бы, если бы власть вернулась к тем законам, что есть, и начала их исполнять. Но пока каждый шаг власти приводит к росту недовольства", — отметил он, добавив, что повестку удастся принять, скорее всего, уже после выборов в Мосгордуму 8 сентября.

В тот же день — акция коммунистов



17 августа на проспекте Сахарова состоится также согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы". Лидер коммунистов Геннадий Зюганов ранее заявил, что его партия не планирует объединять мероприятие с незарегистрированными кандидатами.

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму продолжаются уже несколько недель. Московский митинг 10 августа, участники которого также выразили протест против массовых задержаний демонстрантов 27 июля и 3 августа, а также произвола полиции, собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках других российских городов.