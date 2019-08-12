Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали более 1000 человек

Из-за вспыхнувших на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) лесных пожаров эвакуировали более 1 тыс. человек. Об этом со ссылкой на El País сообщает портал rbc.ru.

Эвакуация населения происходит в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар. Как уточняет в Twitter служба спасения Канарских островов, пожары начались 10 августа и в настоящее время затронули более 1 тыс. га леса.

Пожар пока не удается взять под контроль. Сейчас в тушении задействованы более 200 военнослужащих и десять единиц авиации.

По данным Координационного центра по ЧС и безопасности правительства Канарских островов, огонь движется в сторону муниципалитетов Техеда и национального парка Пинар-де-Тамадаба, пишет RTVE.

Гражданская гвардия задержала в субботу предполагаемого виновника лесного пожара в Гран-Канарии — им оказался 55-летний мужчина. Возможной причиной пожара стало использование сварочного аппарата рядом с дорогой.