Роскомнадзор потребовал от Google пресечь использование ютьюба для "рекламирования незаконных массовых мероприятий"

Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google принять меры против «рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий» на ютьюбе.

Согласно пресс-релизу, речь идет о рассылке пуш-уведомлений с информацией об акциях, якобы направленных «на срыв выборов федерального и регионального значения». Получают эти уведомления в том числе пользователи, не подписанные на отправляющие их каналы, утверждают в Роскомнадзоре.

Конкретных примеров ведомство не привело, но сенатор Андрей Климов заявил, что это происходило во время акции 10 августа на проспекте Сахарова. «Люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались. Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов», — цитирует его ТАСС.

«В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию», — заявили в Роскомнадзоре.

В Google письмо Роскомнадзора пока не прокомментировали.

С середины июля в Москве проходят регулярные акции протеста с требованием допустить до выборов оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, а также прекратить уголовные дела против участников протестов.