В Париже отмывают загрязненные свинцом школы возле сгоревшего Нотр-Дама

В образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от сгоревшего собора Парижской Богоматери, проведут санитарные работы, чтобы уменьшить опасный для людей уровень содержания свинца, сообщает агентство AFP.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери возникло 15 апреля примерно в 18:50 по местному времени. Сильный огонь уничтожил крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции Нотр-Дама.

Территория, расположенная в непосредственной близости от сгоревшего собора, также пострадала — сотни тонн свинца, широко используемого в строительстве, расплавились в результате пожара, а вредные частицы поднялись в воздух и загрязнили соседние здания и улицы.

Власти отдали распоряжение о проведении санитарных работ вблизи сгоревшего собора после проведенной на прошлой неделе проверки, которая показала, что уровень содержания свинца в некоторых школах слишком высок и может привести к отравлению. Рабочие очищают дворы и меняют покрытия на игровых площадках на территории школ.

В четверг, 8 августа, рабочие приступили к очистке двора в начальной школе Сен-Бенуа, которая расположена в нескольких сотнях метров от сгоревшего памятника архитектуры. Специалисты пропитали асфальт гелем, впитывающим свинец, и демонтировали мягкое покрытие на игровой площадке.

В то же время медики начали осмотр учеников и беременных женщин, проживающих в потенциально опасной зоне. На первом этапе врачи проверили примерно 160 человек и выявили 16 подозрительных случаев. Люди с возможным отравлением находятся сейчас под наблюдением специалистов.

На следующей неделе специалисты начнут собирать свинец с самого собора. Работы начнутся по инициативе экспертов по охране труда, которые обеспокоились здоровьем работников, занятых восстановительными работами.

Территория вокруг собора, где уровень свинца был определен как опасный для здоровья, была закрыта сразу после трагического пожара 15 апреля. Чиновники говорят, что район, доступный туристам и горожанам, безопасен.