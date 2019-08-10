Fitch повысило кредитный рейтинг России

В Минфине РФ ожидают, что суверенный рейтинг России, вслед за Fitch, повысят другие агентства "большой тройки".

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу, 9 августа, повысило кредитный рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом. В числе причин этого решения агентство назвало, в частности, комплекс мер, предпринимаемых РФ в области экономической политики, финансовый и внешнеторговый баланс, По мнению экспертов, эти факторы могут помочь российской экономике справиться с усилением санкционного давления Запада. В обозримом будущем агентство не ожидает изменения положения.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что Fitch фактически вернулось к своей оценке уровня кредитного риска России до 2014 года. В Минфине выразили надежду, что данный шаг станет логичным основанием для повышения рейтинга России другими агентствами "большой тройки", включая S&P Global Ratings и Moody’s.

Начиная с 2015 года, Россия находилась на так называемом "мусорном" уровне BB+ в связи с тем, что многие страны ввели экономические санкции в отношении Москвы, а цены на нефть постоянно падали. В сентябре 2017 года Fitch улучшило кредитный рейтинг России до так называемого "инвестиционного" уровня с "позитивным" прогнозом.