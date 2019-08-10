Патриарх Варфоломей заявил о невмешательстве в дела ПЦУ

В Стамбуле прошли переговоры Владимира Зеленского с Константинопольским патриархом. Встреча, однако, не завершилась подписанием соглашения.

Варфоломей I, вселенский патриарх и предстоятель Константинопольской православной церкви на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле выразил уверенность, что Константинополь "никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви".

Слова константинопольского архиепископа приводит в пятницу, 9 августа, пресс-служба Православной церкви Украины (ПЦУ).

По словам Варфоломея I, ПЦУ носит статус "полностью независимой и автокефальной" церкви.

Без подписания соглашения

Визит Зеленского в резиденцию вселенской патриархии в историческом районе Фанаре продолжался 8 августа более часа.

Президента сопровождали, в частности, посол Украины в Анкаре Андрей Сибига и украинский генконсул в Стамбуле Александр Аман.

Между тем, по информации канала "1+1", по итогам переговоров стороны, однако, не подписали запланированного соглашения. Оно не должно было носить политический характер, а затрагивало проблемы экологии. Причины того, почему документ не был одобрен, не называются.

Диалог проходил сначала в узком, а потом в расширенном составе и завершился праздничным обедом.

Автокефалия ПЦУ

В начале декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой ПЦУ и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию. В конце мая 2019 года Епифаний признал недействительным все документы Украинской православной церкви Киевского партриархата (УПЦ КП), выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.

В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим. В конце января министерство культуры обязало целый ряд религиозных объединений, включая УПЦ МП, в течение трех месяцев изменить устав, указав в своем названии принадлежность к религиозным организациям в России, и зарегистрироваться.