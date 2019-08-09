Россия просит США отказаться от "использования террористов в геополитических целях"

Несмотря на потерю территорий в Ираке и Сирии, группировка "Исламское государство"* вновь укрепляет там свои позиции. Об этом говорится в новом докладе Пентагона, данные которого приводит "Коммерсант". Согласно документу, росту террористической угрозы способствовал частичный вывод американских войск из Сирии, а также нехватка средств и ресурсов среди союзников США на местах. Не обошлось и без упоминания России, которую Пентагон обвинил в подрыве репутации курдских сил - основных союзников Вашингтона в борьбе с ИГ*.

Частичный вывод американских войск из Сирии уже повлиял на борьбу с остатками ИГ*, затруднил консультационную помощь местным союзникам и возможность контроля антитеррористической коалиции над районами, которые считаются потенциальными рекрутинговыми зонами для боевиков. Об этом говорится в новом докладе генерального инспектора Минобороны США Гленна Файна. Доклад охватывает деятельность антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии в рамках операции "Непоколебимая решимость" с начала апреля по конец июня. Выводы документа резко контрастируют с прежними заявлениями представителей администрации Дональда Трампа об успехах в борьбе с ИГ*.

23 марта США официально заявили об установлении контроля над последней территорией, которая принадлежала ИГ* на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Тогда же президент США Дональд Трамп вновь вернулся к вопросу сокращения американского воинского контингента в Сирии, о планах вывода которого было объявлено еще в декабре прошлого года. Как отмечал президент, в Сирии может остаться около 600 американских военных (вместо примерно 2,5 тыс.). Впрочем, тогда же, в марте, Дональд Трамп не исключил, что ИГ* еще сможет заявить о себе. О сохранении угрозы со стороны террористов предупреждали и партнеры США по антитеррористической коалиции.

В итоге официальных данных о численности выведенных из Сирии американских военных до сих пор нет. Более того, в Москве фиксируют наращивание американского контингента в Сирии за счет присутствия частных военных компаний (ЧВК). В конце июля начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что численность американских ЧВК составляет свыше 3,5 тыс. человек.

Однако в докладе Пентагона говорится о нехватке ресурсов для окончательной победы над ИГ*. Согласно документу, число боевиков террористической организации в Ираке и Сирии колеблется от 14 тыс. до 18 тыс. человек, включая 3 тыс. иностранцев. При этом не исключается, что численность группировки может быть гораздо выше с учетом спящих ячеек, подполья и продолжающейся вербовки террористов как в социальных сетях, так и на территории лагерей беженцев в Сирии.

В докладе сообщается, что ИГ* планирует расширить свое влияние на суннитов в провинциях на севере и на западе Ирака, где террористы получают поддержку во многом благодаря семейным и племенным связям. При этом у сил безопасности Ирака нет возможности контролировать удаленные от центра районы. В итоге многие боевики бегут из Сирии и находят убежище в Ираке. В документе отмечаются противоречия между курдскими группировками, а также между курдами в Эрбиле и центральным правительством в Багдаде, что в итоге позволило боевикам перегруппироваться и возобновить атаки.

По словам экспертов, после потери контроля над территориями ИГ* перешло к подпольной деятельности. Несмотря на постоянные контртеррористические операции иракских сил безопасности и вскрытие ячеек ИГ*, у организации достаточно ресурсов для проведения регулярных террористических атак по всей стране. Еще раньше сообщалось, что обученные в Сирии боевики разъехались по другим регионам, укрепив свое влияние в том числе в Африке.

Кроме того, в докладе отмечается недостаток средств и оборудования у "Сирийских демократических сил" (СДС), контролирующих ситуацию на северо-востоке Сирии.На данный момент СДС сконцентрированы на охране тюрем, где содержатся террористы и лагерей беженцев. В итоге резко возросло число атак и диверсий, включая поджоги сельхозугодий на северо-востоке Сирии и на восточном берегу реки Евфрат. Особенно непростая ситуация складывается в районе Дейр-эз-Зора, где фиксируются протесты арабского населения против СДС из-за несправедливого, с его точки зрения, распределения доходов от добычи нефти. В докладе утверждается, что этническая напряженность подогревается "Россией, Ираном, режимом Асада и ИГ*", которые стремятся ослабить СДС.

В МИД России заявили, что для прекращения терроризма "известной группе стран" во главе с США следовало бы отказаться от практики использования террористов в своих геополитических целях и сформировать подлинно универсальную антитеррористическую коалицию под эгидой ООН, что остается одним из приоритетов России. "Ликвидацию террористического "гнезда" может обеспечить лишь нормализация ситуации в регионе, которая включала бы снижение конфронтации, урегулирование всех имеющихся проблем политико-дипломатическими методами на основе международного права и при центральной роли ООН, формирование там инклюзивной архитектуры мира и безопасности", - заявили в МИД РФ.

По данным МИД РФ, в настоящее время только боевые подразделения ИГ* в Ираке насчитывают около 12 тыс. бойцов. В состав международного террористического "интернационала" входят граждане порядка 41 государства, преимущественно из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также России и стран СНГ. В МИДе напомнили, что после ликвидации основных очагов террористических группировок ИГ* местные силовые структуры перешли к выявлению и уничтожению разрозненных "спящих ячеек", которые продолжают вести диверсионную и вербовочную деятельность на территории страны.

Основная часть подполья сосредоточена в зоне так называемого суннитского треугольника (провинции Найнава, Салах-эд-Дин и Анбар), а также провинциях Дияла и Киркук. В последнее время фиксируются случаи распространения террористической угрозы и на юго-востоке страны - в провинциях Вавилон, Васит, Ди Кар, Мейсан и Басра. С учетом этой угрозы возрастает значение укрепления координации и антитеррористического взаимодействия военных России, Ирака, Ирана и Сирии, а также сотрудничество Ирака и Сирии по уничтожению остатков террористических группировок на иракско-сирийской границе.