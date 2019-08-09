В Совете Федерации нашли в московских протестах признаки иностранного вмешательства

Члены Совета Федерации срочно прервали отпуска, чтобы обсудить продолжающиеся в Москве протесты сторонников незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Для этого было решено созвать расширенное заседание временной комиссии "по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России”.

Сенаторы считают, что к акциям сторонников оппозиционных кандидатов причастны иностранные государства, в частности, США. Они оказались не одиноки в этом вопросе.

На заседании комиссии начальник отдела информационных проблем МИД России Илья Тимохов заявил, что США и их союзники систематически нарушают устав ООН.

"Вмешательство во внутренние дела России, к сожалению, носит не эпизодический характер, - говорил Тимохов. - На Западе развернута целая антироссийская кампания".

Член Общественной палаты России Михаил Аничкин говорил, что Россия "фактически переживает интервенцию”.

"Иностранные СМИ и другие общественные организации озаботились родителями грудного ребенка, с которым его родители пришли на митинг, подвергая его угрозе, - рассуждал Аничкин. - Такая у них фамилия показательная - Проказовы”.

Тему митингов продолжил другой член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"Я лично видел женщину, которая давала интервью иностранным СМИ, размазывая кровь по лицу. Что ее избивали трое полицейских, но убежала от них, - говорил Григорьев. - Возникает вопрос как она убежала. Потом посмотрели интернет - пыталась пройти через переход, который был перекрыт, срывала нагрудные знаки с полицейских. И вот она потом давала интервью Би-би-си и другим”.

Член Совета Федерации Людмила Бокова предложила распространить механизм парламентского расследования на случаи иностранного вмешательства во внутренние дела России. Сейчас закон ограничивает предмет таких расследований грубым или массовым нарушением конституционных прав и свобод и обстоятельствами, связанными с природными и техногенными катастрофами.

Сенатор Владимир Джабаров сравнил нынешние события в Москве с процессами конца 1980-х - начала 1990-х годов: "Чем все закончилось? Развалом страны, обнищанием населения и кровавыми конфликтами”.

Председатель комиссии, член Совета Федерации Андрей Климов пообещал, что на следующее заседание, которое должно состояться в сентябре, пригласят "дипломатических представителей тех стран, которые здесь упоминались, чтобы посмотреть им в глаза”.

Климов сказал, что комиссия подготовит поправки в закон, которые вводят запрет на проведение митингов в определенных местах: "Мы законодательно зафиксируем, в каких местах можно проводить митинги, а где - ни при каких обстоятельствах нельзя. В законе все это должно быть четко зафиксировано”.

"Внешний враг - шпион”



Власть традиционно пытается дискредитировать протест и использует для этого проверенные методы, считает эксперт Аббас Галлямов.

Совет Федерации, как и Государственная дума (верхняя и нижняя палаты российского парламента) сейчас находится на летних каникулах. Последнее заседание Совфеда состоялось 26 июля, следующее назначено на 25 сентября, анонсировала в июле спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Решение созвать заседание было принято экстренно", - отметил собеседник в Совфеде.

В пресс-службе Совета Федерации Би-би-си подтвердили, что заседание комиссии по защите государственного суверенитета действительно состоится в четверг.

"Цель заседания - рассмотреть имеющиеся факты, содержащие признаки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России, - проведение выборов в Московскую городскую Думу", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

На самом деле количество аргументов, которые власть может использовать для дискредитации протеста, не бесконечно, говорит политолог Аббас Галлямов. Чтобы аргумент сработал, чтобы в него поверили, он должен опираться на стереотипы массового сознания, быть архетипическим.

"Внутренний враг - шпион, действующий в интересах врага внешнего" - один из немногих аргументов, которые доступны Кремлю, считает эксперт.

"Этот аргумент работал всегда, значительная часть общества соглашалась, что за любыми попытками устроить в России протест стоят внешние враги. Но социология показывает, что сейчас тема внешнего заговора работать перестает, люди выступают за миролюбивый внешнеполитический курс и перестают реагировать на рассказы о злобном Госдепе. К тому же нынешний президент США, как известно, - наш ставленник. Кремль все это, конечно, понимает, но не имея других аргументов, вынужден использовать этот - изрядно потускневший и подзатершийся - в надежде, что хоть кто-то по привычке поверит", - считает Галлямов.

"Вовсю вовлечено в наши внутренние дела”



На следующий день после акции 3 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России.

"Посольство США в Москве опубликовало маршрут хождения, так называемой прогулки, которая предстояла в субботу. Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее. Как мы понимаем, 90% этой информации как раз таки призывали людей подключиться к этому мероприятию", - сказала Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме того, Захарова высказала претензии немецкому вещателю Deutsche Welle, который, как утверждает пресс-секретарь МИДа, якобы публиковал призыв к москвичам выходить на акцию оппозиции.

"Безусловно, это содержащееся на государственные деньги в Германии средство массовой информации вовсю вовлечено в наши внутренние дела", - заявила Захарова, пообещав довести до германской стороны озабоченности и практические шаги, которые Россия намерена предпринять в связи с действиями Deutsche Welle.

С чего все началось



Целому ряду независимых кандидатов в Мосгордуму, среди которых Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие, было отказано в допуске на выборы, они призвали своих сторонников в знак протеста выйти на улицы с требованием их регистрации.

20 июля на согласованный мэрией митинг на площади Сахарова пришли более 20 тысяч человек. В дальнейшем московская мэрия отказывала активистам в согласовании их акций, полиция и Росгвардия применяли дубинки для разгона собравшихся.

На каждой из последующих акций 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи участников, а также возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках. По этому делу взяты под стражу уже 11 человек.