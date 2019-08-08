Израильские тихоходки выжили на Луне после крушения космического аппарата

Крошечные беспозвоночные, которые считаются самыми живучими существами на Земле, были на борту израильского лунохода "Берешит", разбившегося при посадке в апреле этого года. Руководитель миссии убежден, что они выжили.

Американский предприниматель-инноватор Нова Спивак, глава биологического проекта "Миссия Ковчег", который в сотрудничестве со SpaceIL и "Аэрокосмической промышленностью Израиля" проводил эксперимент и отправил тихоходок на Луну, разместив их на борту израильского аппарата, абсолютно уверен - они выжили в крушении и находятся сейчас на поверхности спутника Земли.

Это единственные из известных науке существ, которые могут перенести замораживание до абсолютного нуля и нагрев до 150 градусов Цельсия, сильную радиацию, отсутствие кислорода и воды, причем могут выживать так долгие годы и даже десятилетия. Тихоходки не приспосабливаются к экстремальным условиям, а впадают в криптобиоз - глубокую спячку. В этом состоянии, очень похожем на смерть, жизнедеятельность приостанавливается, скорость обмена вещества у них падает до 0,01% от нормальной.

При размере меньше 1 миллиметра "водный медведь" обладает головой и восемью ногами. В жестких условиях животное теряет и голову, и конечности, но затем способно их регенерировать.

Закатанные в янтарь и в скотч



Тихоходку можно высушить. При дегидратации в ее клетках вода замещается белком, что сохраняет клетке жизнеспособность. Чтобы после этого оживить беспозвоночное (генетически близкое к круглым червям), достаточно нескольких капель воды.

В состоянии криптобиоза сотни тихоходок и были помещены учеными на борт космического аппарата "Берешит". Часть из них была заплавлена внутрь искусственного янтаря, часть - приклеена на каптоновый скотч, выдерживающий большие перепады температур.

Мы уверены, что шансы на выживание тихоходок [на поверхности Луны] крайне высоки", - заявил Спивак.

Его фонд составляет запасную коллекцию генофонда живых существ нашей планеты, рассылая биообразцы в разные места Солнечной системы, чтобы был шанс возродить их в случае внезапной катастрофы на Земле.

На "Берешите" также летел на Луну банк научных данных об истории человечества и строении человеческой ДНК, записанных на диск объемом, аналогичным 30 млн бумажных страниц.

Поскольку "водные медведи" еще в 2007 году успешно выжили при эксперименте в открытом космосе, они стали лучшими - и единственными - кандидатами на участие в проекте "Миссия Ковчег".

"Тихоходки идеально подходят для этой задачи - они микроскопические, многоклеточные и одни из самых выносливых существ на Земле", - говорит Нова Спивак.

Но вряд ли тихоходки, упавшие на лунную поверхность при аварии "Берешита", разбежались по ней и осваивают лунные кратеры. Чтобы выйти из спячки, им необходим контакт с водой.

Теоретически возможно при какой-либо высадке на Луну в будущем собрать куски янтаря и клейкой пленки с тихоходками, привезти обратно на Землю и изучить последствия пребывания на Луне для живого организма.

После прошлых экспериментов с выходом в открытый космос тихоходки даже приносили здоровое потомство.