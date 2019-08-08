"Он пытается предупредить Трампа": почему уходит посол США в России

Посол США в России Джон Хантсман намерен уйти со своего поста, об этом стало известно в минувший вторник. Джон Хантсман руководил американским посольством в России в течение двух лет в один из наихудших периодов американо-российских отношений, когда под давлением Кремля была резко сокращена численность американского дипломатического персонала, закрыто консульство США в Санкт-Петербурге.

При этом посол Хантсман был известен своим желанием и попытками улучшить американо-российские отношения. C чем связывают отставку посла американские эксперты и может ли она отразиться на отношениях Москвы и Вашингтона?

Намерение Джона Хантсмана уйти в отставку не было неожиданностью, о его планах борьбы за кресло губернатора штата Юта было известно уже некоторое время. Неожиданностью стало обнародование американским посольством в Москве письма Хантсмана с просьбой об отставке, адресованного президенту Трампу. Послы обычно не дают публичных советов президенту. Джон Хантсман, который сразу после вступления в должность пытался, как считается, сделать все возможное, чтобы восстановить отношения между руководством двух стран, советует президенту Трампу держаться настороже с Россией и не испытывать иллюзий.

В письме также говорится, что американское посольство в последние два года столкнулось с "беспрецедентной высылкой дипломатов, принудительными отъездами и огромными трудностями в выполнении профессиональной деятельности". Посол называет обстановку, в которой приходится работать американской дипмиссии, "одной из самых враждебных в мире".

"Мы должны продолжать заставлять Россию отвечать за ее действия, которые угрожают нам или нашим союзникам, – пишет Джон Хантсман в письме президенту Трампу. – Нам поможет не перезагрузка, а четкое осознание наших интересов и ценностей". Вместе с тем посол говорит о необходимости поддерживать диалог с Кремлем по вопросам, важным для обеих сторон.

Письмо посла свидетельствует о том, что американские профессионалы не верят в возможность улучшения отношений с Москвой, считает американский публицист Дэвид Саттер:

– В этом письме есть два любопытных утверждения. Первое: между Россией и США существуют непримиримые разногласия. Второе: никакая попытка перезагрузить отношения или начать их с чистого листа не поможет в данной ситуации. Можно предположить, что письмо свидетельствует о глубоком разочаровании, которое испытывает высокопоставленный дипломат, пытавшийся понять Россию и убедить путинское руководство действовать рационально. Когда он говорит о непримиримых разногласиях, он может пытаться предупредить Трампа о бессмысленности попыток использовать демонстративное дружелюбие в качестве инструмента улучшения американо-российских отношений. Мало того, он прямо говорит, что мы не можем не замечать опасного поведения Кремля. Если Москва ведет себя враждебно, то это не должно ей сходить с рук.

– Любопытно, что лишь год назад посол Хантсман был, как писала американская пресса, одним из самых активных организаторов встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, встречи, которая в основном запомнилась заявлением Дональда Трампа о том, что он доверяет Путину больше, чем американской разведке.

– Год назад Хантсман действовал, как и должен действовать дипломат, инстинктивно пытаясь свести руководителей двух стран, пытаться улучшить двусторонние отношения. Но в течение года, я думаю, он многое узнал и осознал. Совершенно ясно, что за два года работы в Москве Хантсман превратился в большого пессимиста и в результате стал более реалистично оценивать ситуацию, – говорит Дэвид Саттер.

Грядущая отставка посла Джона Хантсмана, в отличие от ухода нескольких видных членов кабинета Дональда Трампа, выглядит совершенно рутинно. В американской прессе не было никаких предположений о том, что его могли попросить уйти или он уходит в качестве протеста, к чему, кстати, призывала Хантсмана главная газета его родного штата Юты после хельсинского саммита.

Похоже, что посольская должность в Москве для Джона Хантсмана была сравнительно проходным эпизодом биографии. Он прежде служил послом в Сингапуре и Китае и был дважды избран губернатором Юты, боролся за номинацию в президенты от Республиканской партии. Не исключено, что у него есть подобные намерения и сейчас, говорит Эрик Ширяев, политолог, профессор Университета имени Джорджа Мэйсона в Вирджинии:

– Я бы сказал, что у него шикарная ситуация. Он может претендовать в следующем году на должность губернатора штата Юта, а в будущем по многим показателям он может стать идеальным кандидатом в президенты, скорее всего, через четыре года. Он дипломат, у него есть опыт и внутренней, и внешней политики. У него есть большая поддержка, он был популярным губернатором. Идеальный момент для него сейчас уйти с должности посла и бороться за пост губернатора, особенно учитывая, что нынешний губернатор Юты уходит. Он принял посольскую должность в Москве по расчету. Намеревался провести там два года, сделать все, чтобы там не провалиться. И теперь он с хорошими шансами на успех на выборной политической должности уходит в отставку, – полагает Эрик Ширяев.

Кто может стать преемником Джона Хантсмана в Москве, пока неизвестно.