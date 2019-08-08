В России начато антимонопольное расследование в отношении Apple

Российские власти начали расследование в отношении компании Apple по жалобе компании "Лаборатория Касперского".

В сообщении Федеральной антимонопольной службы, опубликованном в четверг, говорится, что в действиях американской компании усматриваются признаки злоупотребления доминирующем положением на рынке приложений для смартфонов.

ФАС сообщила, что она пытается установить, почему новая версия приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids не обновляется в операционной системе Apple, из-за чего оно лишается значительной части функционала.

В сообщении говорится, что Apple выпустила обновленную версию собственного приложения Screen Time, имеющего сходные функции с приложением "Лаборатории Касперского".