Кризис в Кыргызстане: Атамбаев созвал сторонников на бессрочный митинг

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, которого накануне не смог задержать киргизский спецназ, заявил, что намерен в четверг вывести своих сторонников на бессрочный митинг в Бишкеке с требованием отставки действующего президента.

Новые киргизские власти обвиняют Атамбаева в коррупции, экс-президент называет обвинения политически мотивированными.

7 августа спецслужбы Кыргызстана предприняли попытку силового задержания Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Однако на защиту экс-президента встали его сторонники, и задержать его силовикам не удалось. В ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался.

По словам Атамбаева, начало митинга запланировано на 16:00 по местному времени (13:00 мск) возле здания "Форума", где находится штаб-квартира созданной им Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Атамбаев утверждает, что вступившиеся за него соратники были безоружны, а сам он стрелял при попытке его задержать.

"У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил он в четверг.

Атамбаев подтвердил информацию о том, что несколько спецназовцев, участвовавших в операции, были взяты в заложники после попытки штурма.

"Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим. Большинство мы отпустили еще вчера", - пообещал он.

Что говорят власти Кыргызстана?



Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев в четверг заявил, что сожалеет о том, что не позволил спецназовцам открыть огонь на поражение.

По словам главы ГКНБ, бойцы спецназа не применяли боевое оружие, а сторонники экс-президента и он сам стреляли в людей.

Он также сообщил, что в ходе операции сторонники Атамбаева захватили огнестрельное оружие, которым была вооружена резервная группа спецназа.

"Сторонники Атамбаева применили физическую силу, отобрали 36 единиц помпового оружия, 14 автоматов Калашникова, 15 пистолетов и боеприпасы к ним", - уточнил он.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в четверг обвинил своего предшественника в нарушении основного закона страны.

"Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, грубо попрал Конституцию и законы Киргизии... Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", - заявил он.

Госкомитет Национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал граждан страны не откликаться на призывы "к противоправным акциям", которые поступают "со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки".

В пресс-службе Верховного совета (однопалатного парламента) Кыргызстана агентству ТАСС сообщили, что депутаты соберутся в четверг на внеочередную сессию в связи с обострением ситуации в стране.

МВД Кыргызстана сообщило о возбуждении шести уголовных дел по статьям "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство" и "Захват в заложники".

В чем обвиняют Атамбаева?



27 июня парламент Кыргызстана лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему как бывшему главе государства. Перед этим депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них ведомство поддержало.

По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Сам экс-президент утверждает, что нынешним властям не нужны его показания ни по делу Батукаева, ни по другим вопросам.

"Я несколько раз предлагал ответить на вопросы. Но им нужны не показания, а заткнуть Атамбаева", - говорит он.

Какова позиция России?



На события в Кыргызстане в четверг отреагировала официальный представитель росийского МИД Мария Захарова.

"Я хотела бы пожелать, может быть, немного отойдя от своей ипостаси официального представителя, просто как человек, у которого есть друзья и знакомые в Киргизии... здравомыслия и ответственности", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что у нее нет информации о каких-либо обращениях со стороны Атамбаева к российским властям в связи с кризисом.

В посольстве России в Бишкеке назвали ситуацию вокруг Атамбаева внутренним делом страны и призвали россиян избегать избегать мест скопления людей в киргизской столице.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин проинформирован о ситуации, складывающейся вокруг Атамбаева.