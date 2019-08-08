Массовые убийства в США. Трамп встретился с родными жертв, на улице ждали протестующие

Президент Дональд Трамп с его жена Мелания посетили город Дейтон в Огайо, где несколько дней назад 24-летний стрелок убил девять человек. В Дейтоне Трампа встретили группы протестующих, но на улицах были и те, кто поддержал визит президента. Трамп посетил городскую больницу, но на месте стрельбы остановки не сделал.

В ночь с четвертого на пятое августа в США произошло сразу два случая стрельбы в общественных местах - в техасском Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо. В первом нападении погибли 22 человека, во втором - девять человек. Стрельба в Эль-Пасо в Техасе расследуется как акт внутреннего терроризма. Мотивы стрелка в Дейтоне пока не известны. После массовых убийств Трамп подвергся резкой критике за свои антииммигрантские высказывания. Многие оппоненты его заявления, как они считают, подстегивают радикалов.

В первую очередь Трамп посетил Дейтон. Конвой президента направился к больнице, где Трамп встретился с раненными, работавшими на месте стрельбы сотрудниками экстренных служб, а также с родственниками жертв.

У больницы собралась толпа протестующих, которые призывалии Трампа "что-нибудь сделать" и "положить конец ненависти". Перед тем, как Трамп вышел из больницы, протестующих отгородили от выхода машиной "скорой помощи", сообщают местные СМИ.

Chanting “DO SOMETHING” at the back of the hospital and “NO MORE HATE” as secret service and local police surround them @NBCNews pic.twitter.com/vQ8CWHf9Ij — Annie Rose Ramos (@Annie_Rose23) August 7, 2019

Пресс-секретарь президента Стефани Гришем в "Твиттере" опубликовала короткие отрывки бесед Трампа с пострадавшими. "За вами смотрел Бог. Я хочу, чтобы вы знали, что мы с с вами - до конца", - говорит президент.

Опрошенные газетой New York Times протестующие считают, что Трамп несет косвенную ответственность за стрельбу. Заявления Трампа "подливают масла в огонь", - говорит вышедший на улицы Дейтона Джим Мейдвелл. "Он питается негативом, ненавистью и страхом", - считает он.

Ближе к концу визита полицейское управление Дейтона сообщило, что Трамп не будет останавливаться на месте стрельбы в округе Орегон. Как сообщает New York Times, в этом месте собралась большая группа демонстрантов.

Официальных заявлений в по итогам визита в Дейтон Трамп не делал. Он готовится вылететь в Эль-Пасо.

Обвинения в поддержке экстремизма

В беседе с журналистами перед вылетом в Дейтон Трамп отверг обвинения в том, что его заявления привели к росту расового антииммигрантского экстремизма в США. Он сказал, что его риторика не сильно влияет на настроения в стране.

На лужайке у Белого дома перед вылетом в Дейтон один из журналистов спросил Трампа, не считает ли он, что его заявления разжигают расовый экстремизм.

Трамп ответил, что не считает, что его риторика так сильно влияет на американское общество, а оппоненты критикуют его ради политических очков.

"Меня очень заботил бы рост популярности любой группы с идеологией ненависти - мне такое не нравится. Будь то группы с идеологией белого превосходства или любого другого превосходства, например антифа, любой группы с идеологией ненависти", - добавил он.

"К Трампу это не имело отношения"

После двух случаев массовой стрельбы в США, произошедших за 24 часа, Трамп попал под шквал критики.

Сенатор от Техаса Вероника Эскобар и экс-конгрессмен от штата Бето О'Рурк напрямую связали его политику с ростом расового экстремизма в стране.

Сам он настаивает, что идеи превосходства белых - не главная проблема в США и не единственная причина массовых нападений. Стрелок из Огайо, по его словам "был фанатом антифашистов, фанатом Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, к Трампу это не имело отношения".

В ответ на вопрос об ужесточении закона по контролю за распространением оружия, президент сказал, что запрещать продажу автоматических винтовок пока рано.

"Я могу сказать вам, что на это нет политического запроса. Но я, конечно, подниму вопрос. Запрос есть, и очень сильный, на введение более строгих проверок", - сказал президент США. Более тщательные проверки покупателей оружия должны быть основной реакцией законодателей на стрельбу, считает он.

Как встретят Трампа в в Техасе

После стрельбы оппозиция и комментаторы критикуют Трампа за антииммигрантские и националистические заявления, которые по мнению многих комментаторов, и приводят к росту белого расового и антииммигрантского экстремизма.

Конгрессвуман от Техаса Вероника Эскобар в понедельник заявила, что ей предложили отправиться в Эль-Пасо вместе с Трампом, но она отказалась.

"Я попросила поговорить с ним по телефону, чтобы рассказать ему о том, что слышала от своих избирателей, некоторые из которых стали жертвами стрельбы в субботу", - написала она в "Твиттере".

"Я хотела сказать ему, что он должен понять - его слова имеют вес и последствия. Расистские слова, к которым он прибегает, когда говорит о мексиканцах, мигрантах, других меньшинствах, дегуманизируют нас. Эти слова разжигают ненависть в других людях".

"Я и раньше говорила, что на нем лежит ответственность - он должен признать вес своих слов, извиниться за них, и взять их назад", - написала конгрессвуман, добавив, что с Трампом ее так и не соединили.

Бывший конгрессмен от Техаса и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк заявил, что после стрельбы Трампу "не место" в этом городе. Трамп в ответ упрекнул О'Рурка в том что он пытается набрать популярность за его счет, и посоветовал молчать.