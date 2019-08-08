Хозяин Бакинского саммита ждет присоединения друга из Минска

Нынешней осенью предстоит целая серия саммитов разных международных организаций. Они должны зафиксировать нынешний градус состояния дел на мировой арене. Одной из таких организаций является Движение неприсоединения (ДН). Тем не менее, в некоторых столицах стран-членов ДН, которых более ста, пытаются вдохнуть пусть сдержанный, но оптимизм, в эффективность деятельности этого реликта прошедшей эпохи международных отношений.

Как известно, в Баку 21−26 октября 2019 года состоится саммит глав государств Движения неприсоединения, на котором Азербайджан примет 3- летнее председательство от Венесуэлы, президента которой сегодня на Западе и многих других странах таковым не признают. Тем не менее, "жезл" председателя ДН президент Мадуро должен передать в Баку президенту Алиеву. И тут можно отметить, что на недавней министерской встрече стран-членов ДН в Каракасе, Беларусь представлял лишь постоянный представитель в ООН, что вызвало заметный пессимизм насчет будущего ДН среди многих участников и у ряда экспертов. Стали говорить даже о потере должного интереса Минска к этой организации.

Появится ли в Баку дуэт на международной арене?

Правда, есть определенные сомнения, что белорусскую делегацию на этот раз будет возглавлять не глава государства, а кто-то иной. Его азербайджанский коллега может не понять отсутствия, неприсоединения к другим гостям своего друга из Минска. Ведь в Баку не скрывают, какое большое значение придается председательству Азербайджана.

"Приоритетами Азербайджана в период председательства в Движении будут: усиление роли организации, усиление взаимоотношений с ООН", - сообщил глава МИД Азербайджана. И, как представляется, после того, как из ДН исчезли "буйные" лидеры Фидель, Чавес, Ахмадинеджад, усилить сегодня роль этой организации может белорусско-азербайджанский дуэт. По крайней мере, такие соображения высказываются среди некоторых организаторов саммита.

Надо полагать, со своими прогнозами, комментариями выступит, например и один из экс-глав МИД Беларуси, спикер разных "диалогов" профессор Антонович. В свое время, когда у Беларуси оказались "в стопоре", по известным причинам, отношения с Западом, профессор выдвинул тезис: " мы идем туда, где реагируют на наши пульсации". И молодой президент тогда прислушался. А Беларусь оказалась единственной в Европе в этом реликтовом Движении неприсоединения, будучи по совместительству в военно-политическом союзе ОДКБ и в более тесном с самой Россией. Насколько известно, тогда это вызвало неоднозначную реакцию в Москве, но обошлось и почти забылось.

Туркменский нейтралитет на белорусский лад

Правда, много лет спустя, белорусский руководитель снова напомнил о своем нейтралитете, будучи с визитом в Туркменистане. Он назвал абсолютный нейтралитет этой страны близким к своему пониманию нейтралитета, что вызвало очередной прилив размышлизмов у разного рода мозговедов, апологетов так называемого "союзного нейтралитета". Что это в реальности, видимо, они и сами не знают.

Прозвучат ли в Баку отголоски экспертных "памятных записок" о таком белорусском нейтралитете, неизвестно. Но судя по всему, подготовительная работа кипит. Похоже, хозяин Бакинского саммита Движения неприсоединения ждет своего друга из Минска.

А официальной информации о формате белорусской делегации, конкретных сроках вылета и пребывания на предстоящем Бакинском саммите пока нет. Как и данных, кто все же, на этот раз, из МИДовских чиновников будет сопровождать главу делегации, призванного стать генератором исторического оптимизма на фоне турбулентного Запада. Для Беларуси, да и других членов ДН, эта организация остается служить удобным форматом изложения своих позиций и интересов. Интересно, что нынешний саммит ДН пройдет между другими в ОДКБ и накануне юбилейного Лондонского саммита НАТО. А там не за горами и саммит "союзного государства" по углублению интеграции РФ с белорусским членом ДН.