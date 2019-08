ФОТО, ВИДЕО: во Флориде удар молнии привел к взрыву унитаза в доме

Некоторые регионы США пострадали от ненастной погоды. 6 августа на востоке страны проливной дождь с крупным градом и сильным ветром обрушился на штат Мэриленд и погрузил под воду улицы Балтимора. 5 августа шторм с порывами ветра более 125 км/ч прошелся по штатам в верхней части Среднего Запада и принес огромный град в штат Миннесота. А 4 августа на юго-востоке гроза привела к необычному происшествию в штате Флорида.

В Балтиморе, который является крупнейшим городом Мэриленда, ветер валил деревья, выпал крупный град, а проливной дождь привел к наводнению. В результате оказались серьезно подтоплены многие улицы. Некоторым автомобилистам пришлось залезть на крыши машин, другим - спасаться из затопленных автомобилей чуть ли не вплавь. Кроме того, из-за ненастной погоды возникли проблемы с электроснабжением. В одном из домов произошел пожар, вызванный ударом молнии, сообщает Stormnews со ссылкой на телеканал WJZ.

В зоне подтопления обнаружено тело погибшего, но пока полиция не может подтвердить, что его гибель связана с непогодой.

A man was trapped on the roof of his car in Fells Point after severe flooding hit Baltimore. Thankfully help arrived as the rain slowed down.

В штате Миннесота очень крупный град обрушился на города Делано и Уотертаун. Размер отдельных градин превышал 10 см. В результате оказались повреждены дома и автомобили:

А в населенном пункте Порт-Шарлотт штата Флорида во время грозы произошел сильный взрыв в доме семьи Уорд, который разнес унитаз и выбил стекло в спальне. Причиной этого стал удар молнии в землю, из-за которого воспламенился скопившийся в септике метан, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

В сантехнической компании, производившей осмотр места происшествия, рассказали, что унитаз разлетелся на множество кусков, многие из которых воткнулись в стену. Вероятно, подлежат замене все канализационные трубы и сам септик.