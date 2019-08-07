СМИ: посол США в России подал в отставку

Посол США в РФ Джон Хантсман подал прошение об отставке, сообщило во вторник издание The Hill, а также несколько газет из штата Юта, откуда Хантсман родом (они разместили скан его заявления об отставке).

Некоторые издания в Юте связывают заявление Хантсмана об отставке с возможным выдвижением его кандидатуры на пост губернатора этого штата.

Информацию об отставке Хантсмана подтвердила жена политика.

Предполагается, что посол покинет свой пост 3 октября.

Как сообщается, Хантсман обратился с письмом к президенту Трампу.

"Для меня большая честь то доверие, которое Вы оказали мне, (назначив) меня послом Соединенных Штатов в России в этот исторически трудный период в двусторонних отношениях", – говорится в письме.

По данным CNN и других изданий, отставку Хантсмана и его замену на прошлой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В окружении Хантсмана предполагают, что он вернется в США.