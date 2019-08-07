Полиция Мюнхена расследует две антисемитских выходки

В течение несколько минут раввин и его сыновья подверглись двум вербальным антисемитским атакам в Мюнхене. Неизвестная женщина плюнула в лицо сыну раввина.

Немецкая полиция сообщила во вторник, 6 августа, о двух антисемитских выходках, произошедших в Мюнхене в течение нескольких дней. Жертвами одной из них тремя днями ранее стали раввин и его два сына, возвращающиеся из синагоги. Сначала мужчина в возрасте около 45 лет с другой стороны улицы прокричал раввину и его сыновьям ругательства, в том числе выражение "дерьмовые евреи". Слышавшая эта примерно 35-летняя женщина в автомобиле присоединилась к ругательствам, повторила выражения мужчины и плюнула в лицо подошедшему сыну раввина. И женщина, и мужчины скрылись, идентифицировать их не удалось.

Кроме того, вечером 5 августа один из членов еврейской общины обнаружил на лестнице своего дома нарисованную звезду Давида. По поводу обоих происшествий ведется следствие.

По данным баварского отделения Центра изучения и сбора информации об антисемитизме (RIAS), с апреля в Баварии зафиксированы 72 антисемитские выходки, из них 32 произошли в Мюнхене. При этом, отмечают эксперты, далеко не все инциденты становятся известны и учитываются статистикой.

Комиссия по борьбе с антисемитизмом

В Германии в целях борьбы с антисемитизмом и защиты еврейской жизни будет создана постоянная комиссия, работающая и на федеральном, и на земельном уровне. Об этом, как сообщил уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein), в июне договорились канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель.

Кляйн назвал достигнутую договоренность "крупной вехой в борьбе с антисемитизмом, имеющей гигантское значение". Он отметил, что большинство мер, которые планируется осуществить в сфере борьбы с антисемитизмом, находятся в компетенции земель.