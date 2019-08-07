В Твери провели следственный эксперимент по делу об убийстве Михаила Круга

Сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент по делу об убийстве известного певца Михаила Круга в доме в Твери, где тот жил. Об этом ТАСС во вторник сообщила его сестра Ольга Медведева, исполнительный директор Фонда творческого наследия Михаила Круга.

"Сегодня проводился следственный эксперимент. Я в этом доме живу, меня попросили на время эксперимента убрать лишние вещи, уйти. Я находилась в соседнем доме. В автозаке привезли человека, отвели в дом", - сказала она.

Ольга Медведева уточнила, что подготовка к следственным действиям длилась около часа, примерно еще полчаса - сам эксперимент. На это время дом был оцеплен. Подробностей эксперимента и уголовного дела сестре исполнителя не сообщили.

Управление МВД и СУ СК по Тверской области информацию о следственных действиях по делу Круга пока не комментируют.

40-летний Михаил Воробьев (творческий псевдоним - Михаил Круг) был смертельно ранен в собственном доме в поселке Мамулино Пролетарского района Тверской области. Это произошло в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. В тот вечер в Твери отмечали День города, и семья Круга ходила смотреть на фейерверк. А в свой коттедж на улице Освобождения певец и его домочадцы вернулись только в полночь.

По данным следствия, двое преступников в масках и с пистолетами проникли в дом певца через незапертый балкон. Войдя в комнату, где теща Михаила Круга смотрела телевизор, злоумышленники ударили ее по голове рукояткой пистолета. На крики из другой комнаты прибежали Михаил с женой Ириной.

Преступники открыли стрельбу по супругам, несколько пуль попали певцу в грудь, после чего нападавшие скрылись через входную дверь. Истекающий кровью Круг сумел добраться до дома соседей, которые и отвезли его на своей машине в шестую горбольницу. Медики несколько часов боролись за жизнь музыканта, но помочь ему так и не смогли. Шансонье умер в операционной, не приходя в сознание.

По одной из версий, Михаил Круг стал жертвой обычного разбойного нападения неких преступников-"гастролеров". Грабители случайно выбрали дом, не зная, что там живет известный артист. Они полагали, что встретят лишь женщин и детей, но когда им стал оказывать сопротивление мужчина, преступники применили оружие.

В пользу этой версии свидетельствует то, что примерно в то же время были ограблены еще несколько особняков. Как рассказывал продюсер Вадим Цыганков, за сутки до убийства в доме Круга был почему-то отключен стационарный телефон. Он также добавил, что "урки, явно не местные - не тверские и не клинские", ездили по району Мамулино, где жил Михаил, и высматривали богатые дома.

Но есть и более экзотическая версия, согласно которой Михаил Круг конфликтовал с главарем банды "Тверские волки". Гангстеры якобы хотели получать свою долю с гонораров и вообще контролировать коммерческую деятельность певца.

В пользу этой версии свидетельствует то, что вдова Михаила Круга опознала в одном из нападавших ближайшего пособника главаря "Тверских волков" Александра Агеева. Он был приговорен к пожизненному заключению за другие преступления, но его причастность к расправе над Кругом доказать не удалось. Такое же наказание получили главарь группировки Александр Осипов и Дмитрий Баскаков.

Так или иначе, смерть Михаила Круга взбудоражила криминальный мир. "Авторитеты" обещали провести собственное расследование и наказать виновных. Уже через несколько месяцев, в сентябре 2002 года, в Твери был убит криминальный авторитет Ибрагим Азизов по кличке Аркаша. В него выпустили 27 пуль. Тогда же поползли слухи, что это была месть за Круга, поскольку именно подчиненные Аркаши забрались в дом к известному певцу.

Однако источник в криминальных кругах утверждал, что "по понятиям" приговор выносят только на сходке, а сходки по поводу смерти Круга не было. "Вообще, в криминальном мире мстить за убийство не "законника", а певца никто не стал бы. Так что все это эффектные спекуляции. В убийстве Круга была просто корысть. Никакой идеи", - пояснял "авторитет".

Михаил Круг родился 7 апреля 1962 года в Твери. Он учился в музыкальной школе по классу баяна, но так и не окончил ее. В дальнейшем будущий шансонье занимался хоккеем и был в команде вратарем. После восьмого класса Воробьев поступил в ПТУ и получил профессию слесаря-авторемонтника.

Вернувшись из армии, он женился и поступил на подготовительное отделение Политехнического института. Также Воробьев работал начальником автоколонны, но работу вскоре оставил.

Известность Михаилу Кругу принесли такие хиты, как "Жиган-лимон", "Девочка-пай", "Кольщик", "Милый мой город", "Мадам", "Владимирский централ", "Зеленый прокурор".