Минобороны РФ объявило о ликвидации пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае из опасной зоны были эвакуированы более 16 тысяч человек

Медуза

Foto: Itar-Tass / Scanpix

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, заявили в Минобороны РФ.

Детонация боеприпасов прекратилась, заявили в ведомстве. Военная авиация приступила к проливке территории. Пожар на складе боеприпасов начался 5 августа. Снаряды начали взрываться, осколками были ранены несколько человек и повреждены здания в близлежащих населенных пунктах. По данным Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор. Всего пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести; по заявлению губернатора Александра Усса, есть информация о его гибели. Статьи по теме: ФОТО, ВИДЕО: в Красноярском крае на территории воинской части произошли взрывы и пожар Около 16,5 тысячи человек покинули опасную зону возле склада с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края, где 5 августа начался пожар. Как заявили в МЧС, более 9,5 тысячи человек, находившиеся в девяти населенных пунктах и в летнем лагере, были эвакуированы организованно, еще семь тысяч человек уехали сами. Мэр Ачинска предостерег местных жителей от возвращения в опасную зону до ее проверки минерами, сообщает ТАСС.



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