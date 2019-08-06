"Потому что ужас": член "Единой России" после задержания ее мужа во время протестов вышла из партии

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Liepos 27-osios protestas Maskvoje Foto: Itar-Tass / Scanpix

Член "Единой России" Наталья Тельминова, чьего мужа в субботу задержала полиция в центре Москвы, написала заявления о выходе из партии. Об этом она сообщила в эфире "Настоящего Времени".

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