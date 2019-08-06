США заморозили активы правительства Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заморозил все активы правительства Венесуэлы в США, резко усилив дипломатическое и санкционное давление, направленное на отстранение от власти президента-социалиста Николаса Мадуро.

Подписанный Трампом указ идет значительно дальше санкций против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и финансового сектора страны, а также мер в отношении десятков венесуэльских чиновников, введенных в последние месяцы.

"Вся собственность и доли в собственности, принадлежащие правительству Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах, блокируются и не могут быть переданы, выплачены, экспортированы, изъяты или подлежать другим операциям", – говорится в указе, текст которого распространил Белый дом.

Размах объявленных мер стал неожиданностью даже для некоторых сторонников администрации Трампа.

"Это масштабно", – прокомментировала ситуацию Ана Китано – старший политолог в консервативном вашингтонском исследовательском центре Heritage Foundation.

По мнению Китано, указ, вероятно, превратится в масштабное эмбарго на ведение бизнеса с Венесуэлой, хотя она ожидает дальнейших подробностей.

Министерство информации Венесуэлы не ответило на запрос о комментарии.

США и большинство западных стран призвали Мадуро уйти в отставку и признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом страны.

Ранее в этом году Гуайдо назначил членов совета директоров компании Citgo Petroleum – самого важного зарубежного актива Венесуэлы.

Трамп заявил в четверг, что он рассматривает возможность введения изоляции или блокады Венесуэлы, но не стал уточнять, когда или каким образом может быть введена такая блокада.

Он пошел на более серьезные меры, после того как, несмотря на многочисленные санкции, венесуэльские военные не отвернулись от Мадуро и не удалось добиться значительного прогресса в его отстранении.

Американские официальные лица давно говорили, что в их экономическом арсенале есть и другие инструменты. При этом в частном порядке они выражали разочарование тем, что европейские партнеры и другие страны не предпринимают решительных шагов, и тем, что многомесячная кампания по оказанию давления не принесла больших успехов.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что во вторник он выступит с речью на мероприятии в столице Перу Лиме с участием представителей более 50 стран, в которой он расскажет о планируемой инициативе США, которая должна привести к мирной передаче власти в Венесуэле.

Москва и Пекин отклонили направленные им приглашения принять участие в этом форуме.